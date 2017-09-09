Samsung Galaxy Note 8 'Peynir-Ekmek Gibi' Gidiyor!

Samsung'un pahalı akıllı telefonu Galaxy Note 8, ön satış döneminde sadece bir günde tüm öncüllerini geçerek Güney Kore'de bir günde 400.000 sipariş aldı.

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve gerek fiyatı gerekse özellikleriyle kendinden olumlu ve olumsuz bol bol söz ettiren akıllı telefonu Galaxy Note 8, ön siparişleri almaya başladı. Cihaz Samsung için büyük bir satış başarısı yakalayacak gibi görünüyor.

Samsung'un bugün gururla yaptığı açıklamada yeni Galaxy Note 8'in tüm öncüllerinden daha çok ön sipariş aldığı belirtildi. Cihaz, öncülü Galaxy Note 7'nin 13 günlük ön sipariş döneminde ulaştığı 380.000 adet siparişi sadece tek günde geçerek 395.000 sipariş aldı. Güney Kore'de 21 Eylül'de mağazalarda yerini alacak olan akıllı telefona ön sipariş verenler 15'inde verilecek kargonun ardından sahip olacak.

Fiyatın yüksekliği ve donanımın Galaxy S8 serisine kıyasla bize göre çok büyük farklılık taşımaması, Galaxy Note 8 için çoğunlukla olumsuz yorumlar doğurmuştu ancak ortaya çıkan olumlu satış rakamları özellikle Güney Kore'nin cihazla ilgili düşüncelerini ortaya çıkarıyor. Başarı firmanın geçen yıl çıkardığı sorunlu cihazı Note 7'nin bu sene üzerinde hiç bir etkisinin olmadığını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Cihazın şimdilik 5.000 TL'lik etiketinin bulunduğu ülkemizde satışlar başlar başlamaz ne kadar satılacak hep birlikte görerek Türk tüketicilerin Samsung'a güvenip güvenmediğini ya da yeni Note'in tüketicilerimize göre bu fiyata değip değmediğini göreceğiz.