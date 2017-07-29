Samsung'un 2017 yılında tanıtacağı ikinci amiral gemisi olacak Galaxy Note 8, FCC sertifikasını aldı.

Samsung'un bu yıl içinde tanıtacağı ve "bomba" olacağı düşünülen akıllı telefonu hepimiz merakla beklemekteyiz. Telefon gerçekten bomba olup patlayacak mı; yoksa Note serisinin şanını geri mi getirecek?

Amerikan telekom otoritesi olan FCC, Samsung Galaxy Note 8'in halka arzından önceki gerekli ve son aşamalardan birini gerçekleştirdi. Telefon son kullanıcıya uygundur sertifikası aldı ve halk içine çıkmaya hazır.

Cihazın donanım özelliklerini hala öğrenmediyseniz kısaca; 6,3 inçlik Super AMOLED bir ekran, 18,5:9 en/boy oranıyla gelecek. İşlemci alanında son nesil Snapdragon 835 ya da Exynos 8895 taşıyacak model, 6 GB da RAM'e sahip olacak. Telefon firmanın ilki olacak şekilde çift arka kamerayla birlikte gelecek. İkinci kameranın hangi fonksiyonla geleceği henüz kesinleşmiş değil.

Samsung'un Ağustos 23'te New York'ta yapacağı etkinlikle tanıtılacak model, olumlu ya da olumsuz, piyasayı sallayacak gibi görünüyor.