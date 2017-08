Samsung Galaxy Note 8 Tanıtımını Canlı İzleyin!

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta büyük bir etkinlikle tanıtılacak. İşte o etkinliği canlı izleyebileceğiniz kanallar.

23 Ağustos 2017, yani iki gün sonra başlayacak etkinlik, şüphesiz 2017 yılının en çok merak edilen telefonlarından birini ortaya çıkaracak. Etkinlik yerel saatle sabah 11'de, Türkiye saatiyle akşam 7'de başlayacak.

Samsung'un "The Next Big Thing" ve "Do Bigger Things" mottolarıyla ateşlediği Galaxy Note 8, 2017 yılının premium phabletleri arasında yerini alacak, hatta bununla kalmayıp muhtemelen en popüleri haline gelecek. New York'ta özel bir etkinlik sırasında tanıtılacak akıllı telefon için Güney Koreli firma bir çok davetiye dağıtmış olmasına rağmen bizlerin alana girmesi mümkün olmayacak. Bunun için bir çok kanaldan canlı yayın yapacak olan Samsung, ürününü tüm dünyanın gördüğünden emin olacak.

Öncelikle tüm etkinliklerde olduğu gibi YouTube üzerinden canlı yayını izlemeniz mümkün olacak. Etkinlik başlar başlamaz sayfamızın paylaşım kanallarından link sizlere de ulaştırılacak. Bunun yanında etkinlik için mobil uygulama geliştiren Samsung, Google Play ve AppStore üzerinden bu uygulamaları indirmeye uygun hale getirdi. Alttan işletim sisteminize uygun olan linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Note 8 tanıtımına çok kısa bir süre kaldı fakat merakınız sizi rahat bırakmıyorsa aşağıdaki videomuzdan Note 8 hakkında bilgi alabilirsiniz.