Samsung, Galaxy Note 8'deki Pil Sorunu Hakkında Konuştu

Samsung, iki amiral gemisinde yer alan %0’dan sonra bir daha şarj olmama hatasını şu anda araştırdığını, bu sonuca göre tepki vereceğini açıkladı.

Geçen hafta Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S8+'da pillerin tamamen boşaldıktan sonra bir daha şarj olmadığının haberini paylaşmıştık. Piller tamamen boşaldıktan sonra hiçbir şekilde yeniden açılmayan Samsung cihazları, akıllara 2016’da yaşanan Galaxy Note 7 olayını getirdi.

Etkilenen modellerin sahipleri için pek güzel bir şey olmasa da Note 7 vakası gibi insan sağlığını tehdit etmemesi, olayın bu denli büyümeyeceğinin göstergesi. Samsung, şu anda bu iki büyük cihazda nelerin yanlış gittiğini araştırmaya çalışıyor. Şu ana kadar konuyla ilgili çok az şikayet aldığını açıklayan Samsung, bu sorunla karşılaşan insanlar için çözüm üretmeye çalışıyor.

Samsung yaptığı bir açıklamada, etkilenen cihazlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şirket yeterli bilgiye sahip olduğunda konuyla ilgili daha net bir açıklama yapabilecek ve bu sayede bu konudan muzdarip olan kullanıcılar için ortak bir yola gidilebilecek.

Eğer kullanıcıların sayıları bu şekilde az kalmaya devam ederse, muhtemelen batarya veya telefon değişimi ile bu sorunun önüne geçilebilecektir. Olayın ne kadar büyük olduğunu ilerleyen günlerde daha net görebileceğiz.