Galaxy Note 9, 8GB RAM ve 512 GB Hafızalı Seçenek Sunabilir

Güney Koreli dev Samsung’un her yıl yaz ayının sonlarına doğru piyasaya sürdüğü phablet serisinin son üyesi Galaxy Note 9, kullanıcılara fazlasıyla yetecek 512 GB’lik hafıza ve 8 GB RAM ile güçlenen bir versiyonla gelebilir.

Her yıl iki farklı sınıf için amiral gemisi sunmasına alıştığımız Samsung, Galaxy Note 9 için uzun süredir beklenen bir dönemi başlatıyor. Cihazlarımızın hafızaları artık bilgisayarlarımızla yarışacak düzeye geliyorlar. Akıllı telefon piyasasında bir ilk olacak 512 GB’lık sabit depolama alanı, Samsung’un Galaxy Note 9 ile raflara çıkabilir.

Açıkçası böyle bir adım, Apple karşılık vermediği müddetçe Samsung için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Zira Apple’ın Eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz üç yeni iPhone modelinin hiçbirinde geniş hafıza seçeneğine dair bir detay paylaşılmadı. Sızıntılarının doğruluğu konusunda parlak bir sicile sahip olan Ice Universe, Twitter üzerinden Note 9 hakkında paylaşımda bulundu.

“Eğer şanslıysanız, 8GB RAM ve 512GB ROM içeren Galaxy Note 9 göreceksiniz.”

Bazı durumlarda Samsung, küresel çapta piyasaya sürdüğü seçkin modellerine dair bazı özel versiyonlar da sunuyor. Bu versiyonlar, dünyanın her bölgesinde satışa sunulmuyor. Sadece firmanın öngördüğü pazarlarda elini güçlendirmek üzere raflara çıkıyorlar.

Samsung, Galaxy Note 9 için kesin bir şekilde 6 GB RAM ile birlikte 64, 128 ve 256 GB’lık versiyonlar sunacak. Bu açıdan bakıldığında 8 GB RAM / 512 GB ROM seçeneği, gerçekten de özel pazarlara yönelik olabilir.

Samsung’un yakında yapmasını beklediğimiz resmi açıklama, tüm beklentileri doğrulayacaktır. Bakalım Note 9, beklendiği üzere biraz erken bir tarih olan Temmuz ayında tanıtılıp, firmanın yüzünü güldürecek mi.