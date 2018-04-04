Galaxy Note 9’a Ait Olduğu Düşünülen Görseller Sahte Çıktı!

Samsung Galaxy Note 9’un arkasında bir parmak izi okuyucu olmadan paylaşılan görsellerinin Galaxy S9+’ın photoshopla oynanmış bir modeli olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz gün Samsung’un 2018’in yaz aylarının sonlarına doğru çıkarması beklenen Galaxy Note 9’a ait görüntüler çıkmıştı. Yayınlanan görüntüler, telefonun arkasında bir parmak izi okuyucunun bulunmadığını gösteriyordu. Bu görselin üzerine normal olarak herkes parmak izi sensörünün ön tarafta ekranın altında olacağını düşünmeye başladı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise bu görsel gerçek değil. Daha doğrusu bu görselde yer alan akıllı telefon Galaxy Note 9’a ait değil. Üzerinde basit photoshop işlemleri yapılarak hazırlanmış bu görsellerdeki telefon, aslında Galaxy S9+’dan başkası değil. Zaten Samsung’un şu anda Galaxy Note 9 isminde çalışan bir prototip telefonu bile bulunmuyor. Tasarım aşamasında olan akıllı telefonun üretime geçmesi için uzun bir süre bulunuyor. Bu sebeple bu tarz bilgiler şu an için doğruyu yansıtmıyorlar.

Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü

Görselde yer alan telefon Galaxy Note 9 olmasa dahi şu anda tasarım aşamasında olan telefonun ekranın altına monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile gelmesi bekleniyor. Son dönemde ekranın altında yer alan parmak izi okuyucular görmeye başladık, haliyle Samsung’un da 2018’in sonlarında çıkacak akıllı telefonu için bu donanımı kullanmasını normal karşılayabiliriz.