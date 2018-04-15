Samsung Galaxy Note 9, Bir Kod Adına Sahip Olacak

Çoğumuzun fahiş fiyatları nedeniyle son amiral gemisi telefonlarını alamadığı bir gerçek. Buna karşın son zamanlarda çıkan en iyi telefonlardan olacak olan Samsung Galaxy Note 9'un, bir kod adı olacak.

Geçen ay, Samsung Galaxy Note 9'un bu sene normalden daha erken çıkabileceği konusunda, belki de temmuz ya da ağustos ayında çıkabileceği yönünde söylentiler mevcut.

Note 9, 18.5: 9 en-boy oranına ve 6.4 inç amoled ekrana sahip. 128 GB'lık doğal depolama alanıyla birlikte 6GB'lık bir RAM özelliği olacak. 4,000mAh'lik batarya ışıkları açık tutuyor ve Samsung Galaxy S9 + 'da kullanılan aynı çift kamera kurulumunu bu telefonda da göreceğiz. Galaxy S9 +'de bulunan 8MP ön selfie özelliği ise Galaxy Note 9'un bir parçası olabilir.

Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili en son bilgiler, bugün paylaşımcı Evan Blass tarafından tweet olarak yayınlandı. Evan'a göre, Galaxy Note 9'un kod adı 'crown' yani taç olacak ve bu, Samsung 2018 akıllı telefon serisinin kralı olacak bir telefon için mükemmel bir kod adı.

Galaxy Note 9 hakkında hala bilmediğimiz birçok şey var. Parmak izi tarayıcısıyla piyasaya çıkacağını biliyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, bu telefonla ilgili sızıntıları görmeye başlayabiliriz. Tüm bunlar, 'crown' kodunun bu cihaza neden bu kadar yakıştığını bizlere açıklayabilir.

Peki, sizin Note 9 hakkında tahminleriniz nedir? Çıkış fiyatı ve özellikleri ne olacak, lütfen fikirlerinizi bizlerle paylaşın.