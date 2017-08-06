Galaxy Note 9'da Parmak İzi Tarayıcısı Olacak

Göründüğü kadarıyla Apple’ın vazgeçtiği özelliği Samsung aceleye getirmek istemiyor. Galaxy S9'da da parmak izi okuyucusunu arka yüzeye konumlandıracak olan Samsung'un Note 9'da ekran içi okuyucu kullanacağı düşünülüyor.

Samsung bu yılın başlarında Galaxy S8’i çıkardığında talihsiz bir tasarım seçeneğini uygulamıştı. Parmak izi tarayıcısı arkaya, telefon kamerasının hemen yanına yerleştirilmişti. KGI Securities’in bildirdiğine göre bu tasarım bir süre daha kullanılmaya devam edecek.

KGI’ın yayınladığı yeni bir haberde Samsung’un parmak izi tarayıcısını en azından şimdilik telefonun arka yüzünde tutmaya devam edeceği söyleniyor. Gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S9’da da telefonun arka yüzeyinde konumlandırılacağı beklenen tarayıcının Galaxy Note 9 ile ekranın içine gömüleceği düşünülüyor.

Rahatsız edici bir yer olmakla birlikte S8’e yerleştirilmemesinin nedeninin, ekran altına parmak izi okuyucusu yerleştirmenin zorluklarından kaynaklandığı ve bu nedenle son anda bu tasarımdan vazgeçildiği bildirilmişti.

Bu özelliği sağlam bir yere yerleştirme noktasında tek sıkıntı çeken Samsung değil

Akıllı telefon üreticilerinin son zamanlarda tam ekranlı tasarıma ağırlık vermeleri nedeniyle telefonun ön yüzeyinde bulunan butonlardan bazılarının ya telefonun arka tarafına taşınmaları, ya da ekran içinde bir araya getirilmeleri gibi bir zorunluluk meydana geldi. Daha önce Apple’ın bu özelliği ekran içerisine yerleştireceği rivayet edilmişti fakat KGI analisti Ming-Chi Kuo firmanın bu fikirden vazgeçmek üzere olduğunu, bunun yerine sanal bir buton istihdam edebileceğini söylemişti.

Bu nedenle KGI, söz konusu teknolojinin uygulanması noktasında Samsung’un aceleci davranmayacağını düşünüyor. Galaxy S9 yenilenmiş göz taraması ve dual kamera fonksiyonlarıyla halihazırda satış gücünü arttırıyor. Bu nedenle ekran altına yerleştirilecek optik bir parmak izi çözümü konusunda aceleci davranmayacaktır.