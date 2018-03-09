Galaxy Note 9, Ekran Altından Parmak İzi Okuyamayacak

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy Note 9, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelmeyecek. Vivo adlı Çinli üreticinin kullandığı teknolojinin gelişmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Kısa bir süre önce Çinli üretici tarafından tanıtılan Vivo Apex, parmak izi okuyucusunu ekran altına yerleştirerek bir ilki gerçekleştirmişti. Bu teknolojinin, önümüzdeki yıllarda tüm üreticiler tarafından kullanılması beklenirken Samsung tarafından kötü haber geldi. Galaxy Note 9'da ekran altından parmak izi okuma imkanı bulunmayacak.

Bu teknolojinin henüz yeterli olmadığını düşünen Samsung, hem ultrasonik (Qualcomm'un ürettiği) hem de optik (Samsung LSI, Goodix, Egis ve Synaptics'in ürettiği) olarak tarama yapabilen sensörlerin yeteri kadar gelişmediğini düşünüyor. İlk olarak Vivo'nun konsept cihazında gördüğümüz teknoloji; güvenlik açısından başarısız olduğu gibi, bazen birkaç kez parmağınızı okutmanızı gerektiriyor.

Henüz bazı sorunları olan bu yeni teknoloji, zaman geçtikçe mutlaka gelişecektir. Apple'ın iPhone X'da yaptığı gibi, parmak izi okuyucusu yerine farklı sistemler denenmesi, ancak geçici bir çözüm olabilir. Gelecekte hem Samsung hem de Apple modellerinde görmeyi beklediğimiz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, geleceğin kilit açma yöntemi olarak görülüyor.

Şu an için sadece Vivo tarafından satışa sunulan X20 Plus modeli ve Apex konsept modeli dışında hiçbir telefonda bulunmayan bu teknoloji, çok yakında hayatımızda olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen çerçevesiz akıllı telefon için parmak izi okuyucusunu ekrana gömülü bir şekilde üretmek gerçekten gerekli mi?