Samsung Galaxy Note 9 'Ekran İçi Sensör'de Hala Kararsız

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Glaxy Note 9’da uygulaması planlanan 'Ekran İçi Parmak İzi Sensörü' teknolojisi, sık sık kulislerde konuşuluyor. Ancak şirketin henüz bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise hala bir başka tartışma konusu olmakta.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un 'Ekran İçi Parmak İzi Sensör' teknolojisini sağlıklı olarak telefona adapte etme konusunda zorluklar yaşandığına dair duyumlar alındı. Samsung cihazları için ekran panelleri sağlayan departman olan Samsung Display'in, bu parmak izi sensörünü ekrana entegre edebilmek adına 3 ya da 4 opsiyon daha hazırladığı söyleniyor.

Ama bu olası kararsızlık durumu, Samsung geleneklerine göre çok da uzun sürmeyecektir. Zira Galaxy Note üretiminden sorumlu ekip bugüne kadar hep belirlenen satış tarihinden 5 ay önce resmi olarak modellerini sabitlemiştir. Yine de Samsung’un bu modeli aceleye getirmeyerek bize bu yeni teknolojiyi en üstün şekilde sunabileceklerine inancımız tam.

Diğer bir yandan Galaxy Note 9 eğer son bir değişiklik olmaz ise, 3.850mAh kapasiteli bataryası ile S Pen donanımlı serisinin en güçlü üyesi olarak raflarda yerini alacak.