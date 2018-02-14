Galaxy Note 9 Ekrana Entegre Parmak İzi Tarayıcı Olmayacak!

Söylentilere göre ekrana entegre parmak izi tarayıcı konusunda ilerleme katedemeyen Samsung, Galaxy Note 9'da standart parmak izi tarayıcı kullanacak.

Samsung’un uzun bir süredir ekrana entegre parmak izi tarayıcılar üzerinde çalıştığı bir gerçek. Geçtiğimiz Ekim ayında ortaya çıkan söylentiler, şirketin bu yıl içinde ekrana entegre parmak izi tarayıcı ile ilgili sorunları aşıp Galaxy Note 9 ile birlikte ekrana entegre parmak izi tarayıcılı ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini belirtiyordu.

Fakat yeni söylentilere göre işler Samsung’un istediği gibi ilerlemiyor. Ekrana entegre parmak izi tarayıcı teknolojisindeki sorunları bir türlü çözemeyen Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note 9 için yeniden ekranın arkasında yer alan fiziksel parmak izi tarayıcılı bir tasarım geliştirmeye başladı. Bu haber Samsung hayranlarını bir miktar üzdü.

Sektörden bazı kaynaklara göre Samsung’un iki yıldır üzerinde çalışmasına rağmen ekrana entegre parmak izi tarayıcıda bir ilerleme kaydedememesinin en büyük nedenleri, bu teknolojinin doğruluk payının ve parça dayanıklılığının mevcut fiziksel parmak izi tarayıcılara göre oldukça düşük olması.

Parmak izi tarayıcı yarı şeffaf olan OLED ekranın altına yerleştirildiğinde doğruluk konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Doğrudan yüzeye monte edilen bir parmak izi tarayıcı ise dayanıklılık konusunda endişe veriyor. Ultrasonik sensörler ise bu sorunları aşıyor fakat hem çok pahalı hem de parmak izini taraması uzun sürüyor.

Samsung LSI, Qualcomm, Synaptics, Tayvanlı IGES TEC ve Güney Koreli Beyond Eyes, yukarıdaki üç parmak izi tarayıcı modelinden birini akıllı telefonlara entegre edebilmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Şu ana kadar tanıtılan ekrana entegre parmak izi tarayıcısına sahip tek akıllı telefon Vivo X20 Plus UD oldu.