Samsung Galaxy Note 9 İlk Kez Videoda Görüntülendi

9 Ağustos'ta gerçekleşecek lansman etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak Galaxy Note 9 ile kez videoda görüntülendi. Video, sızıntı görsellerin tarif ettiği Galaxy Note 9 tasarımını direkt olarak onaylıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un tanıtılmasına bir haftadan biraz daha uzun süre kaldı. Şu ana kadar ortaya çıkan Galaxy Note 9 görselleri ve fotoğrafları, cihaz tasarım anlamında ciddi bir yenilik getirmediği için Samsung hayranlarını heyecanlandırmadı. MobileFun, Galaxy Note 9’un ilk canlı videosunu yayınladı. Samsung hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak video, sızıntı görsellerin doğruluğunu onaylıyor.

Videoda gösterilen Galaxy Note 9, sızıntı görsellerinde olduğu gibi Galaxy Note 8 ile benzer ekran tasarımına sahip. Düşük bir ihtimal de olsa ekran çerçevelerinin Galaxy Note 8’den biraz daha ince olma ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte kamera tasarımı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yatay kuruluma sahip. Ancak parmak izi tarayıcı, daha kolay bir kullanım sunmak için kameranın yanından altına taşınmış durumda.

Samsung’un Galaxy S8’den bu yana benzer tasarımlı üç akıllı telefon tanıtmış olması Samsung hayranlarının dahi şirkete sırt çevirmesine neden oluyor. Galaxy Note 9, iki yıldır gördüğümüz ‘infinity display’ tasarımı devam ettiriyor olsa da yeni S-Pen, daha önce hiç görülmemiş bir stylus deneyimi yaşatacak. Müzik çalar ve deklanşör kontrolünün yanı sıra sunumlarda lazer olarak da kullanılabilecek olan yeni S-Pen, Galaxy Note 9’un en dikkat çeken özelliği olarak yer alacak.