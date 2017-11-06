Samsung Galaxy Note 9'un Kod Adı Sızdırıldı

Samsung'un gelecek sene çıkartacağı Galaxy Note 9 projesini "Crown" kod adı ile kodladığı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Note 8 çıkalı çok az bir zaman oldu. Her şeyiyle muhteşem bir cihaz olarak karşımıza çıkan Galaxy Note 8, yavaş yavaş geçtiğimiz senenin telefonu olma yolunda ilerliyor. Önümüzde 2018 senesi var ve bu sene çıkacak birbirinden iddialı telefonlar var. Bunlardan birisi de Samsung Galaxy Note 9.

Telefonun çıkmasına daha çok uzun bir zaman olmasına rağmen, Galaxy Note 9’un hazırlıkları başladı. Yeni sızıntılara göre Samsung Galaxy Note 9 projesi “Crown” adıyla kodlandı.

Güney Kore’de yayınlanan bir raporda ortaya çıkan Crown kod adı, Samsung’a bileşenler tedarik eden bir firma tarafından sızdırıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde söz konusu tedarikçi, “Gelecek yılın ilk çeyreğinde bir pilot üretim(Galaxy Note 9) için bileşen sağlamaya başlayacağız” dedi. Henüz Samsung Galaxy Note 8 yeni yeni satılmaya başlamışken Galaxy Note 9’un konuşulmaya başlaması, teknolojinin ne denli hızlı bir şekilde sürdüğünü kanıtlıyor.

Peki, sizce Samsung bu sene telefonlarına hangi kilit özellikleri ekleyecek? Çok yakında Galaxy S9 ve ardından Galaxy Note 9’un söylentileri gündemde yer almaya başlayacaktır.