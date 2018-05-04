Note 9, Sanal Parmak İzi Okuyucu ve Yeni S-Pen İle Geliyor

Samsung'un yılın ikinci yarısında duyuracağı yeni canavarı Galaxy Note 9'un bazı önemli özellikleri ortaya çıktı. Eğer sızıntılar doğruysa Note 9; sanal parmak izi okuyucu, yeni S-Pen ve yeni renk seçeneğiyle gelecek.

Samsung Galaxy Note 9'un tanıtılmasına yaklaşık 4 ay gibi bir zaman olmasına rağmen, bazı sızıntılar gelmeye başladı. Bugün ise Note 9 ile ilgili bazı teknik detaylar ortaya çıktı. Daha önceden bildiklerimiz ve son sızıntılarla beraber ortaya çıkan özellikleri sizler için bir araya getirdik.

Samsung Galaxy Note 9, "sanal parmak izi okuyucu" adlı bir teknolojiyle gelecek. Ekrana entegre parmak izi okuyucuya böyle bir isim veren Samsung, bu teknolojiyi kendince farklılaştıracak olabilir. İlk olarak Vivo'nun başlattığı ekrana entegre parmak izi okuyucu teknolojisini önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan cihazlarda görme ihtimalimiz çok yüksek.

Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe'e göre, Samsung Galaxy Note 9 yaklaşık 7 yeni özellikle gelecek. İşte gelmesi beklenen o özellikler:

Yeni S-Pen

Crown UX

Bixby 2.0

Ekrana entegre parmak izi okuyucu

3850 mAh batarya, 18W hızlı şarj adaptörü

"Teddy Brown" renk seçeneği

Kamera geliştirmeleri

Note 9 ile gelmesi beklenen özelliklerden en çok dikkat çekenleri şüphesiz yeni S-Pen ve yeni parmak izi okuyucusu. Samsung'un ekrana entegre parmak izi okuyucu teknolojisini nasıl kullanacağı henüz belirsiz olsa da bu özellik, Apple ile rekabet açısından Samsung'a büyük bir katkı sağlayacak. Ayrıca "Teddy Brown" adındaki renk seçeneğinin de nasıl olacağı merak konusu.