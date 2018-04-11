Galaxy Note 9’u Diğer Telefonlardan Ayıracak 2 Özellik

Samsung’un önümüzdeki dönemde çıkaracağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un batarya ve ekran boyutu sızdırıldı.

Samsung’un muhtemelen Ağustos 2018’de duyuracağı akıllı telefonu Galaxy Note 9 hakkında yeni söylentiler çıkmaya devam ediyor. Eğer bunların bazılarında doğruluk payı varsa, Galaxy Note 9, S9’dan çok daha sağlam bir satış başarısı yakalayabilir.

6.4 inçlik OLED bir ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonda 4.000 mAh’lik batarya olacağı konuşuluyor. Bu iki söylenti, akıllı telefonun diğer özellikleriyle de birleşince karşımıza çok güçlü bir cihaz çıkıyor. Tasarım olarak önceki nesle sadık kalması beklenen Galaxy Note 9’da, Galaxy S9’dan farklı olarak ekranın altına gömülü bir parmak izi okuyucusunun olması bekleniyor.

Parmak izi okuyucunun konumu pek çok kişi tarafından merak edilse de, enerji tüketimi konusunda iyi optimize edilmiş bir cihazda 4.000 mAh’lik bir batarya olması, kullanıcıları daha çok cezbediyor. Daha önce büyük bir bataryayla çıkış yapan Galaxy Note 7’nin başına gelenleri hatırlıyoruz, ancak Galaxy Note 9’un buradaki avantajı, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucudan arta kalan ek alan ve telefonun 6.4 inçlik boyutunun daha fazla batarya için alan bırakması olarak gözüküyor.

Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni amiral gemisinde çift arka kamera, 6GB RAM, Qualcomm Snapdragon 845 gibi özelliklerin olması bekleniyor. Bu özelliklere ek olarak Galaxy Note kullanıcılarını memnun edecek devasa bir ekran ve uzun süreli kullanımlara dayanabilecek yüksek kapasiteli bir pilin yer alması, müşterilerin Galaxy Note 9’a geçmek istemesini sağlayabilir.