Samsung Galaxy Note 9, Ülkemizde Ön Siparişe Açıldı

Samsung'un bugün yaptığı Unpacked 2018 etkinliğinde tanıtılan Galaxy Note 9, tanıtımın hemen ardından ülkemizde ön siparişe açıldı. Samsung Türkiye'nin ön sipariş için sunduğu fırsatlar ise oldukça dikkat çekici.

Samsung'un aylardır beklenen ve sonunda bugün tanıtılan yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, tanıtılmasının hemen ardından ülkemizde de ön siparişe açıldı. Cihazı ön siparişle alan kullanıcıları bekleyen iki farklı sürpriz var.

128 GB'lık varyasyonu 6.499 TL, 512 GB'lık varyasyonu ise 7.499 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açılan Galaxy Note 9; 18 aya kadar vade farksız kredi imkanıyla Samsung'un resmi internet sitesinden satın alınabilir durumda. Cihazı ön siparişle alan kullanıcılara 500 TL hediye çeki ve Samsung Gear IconX (2018) kulaklık da hediye edilecek.

Aynı zamanda eski telefonlarınızı getirdiğinizde indirim almanızı sağlayacak bir değişim programı başlatan Samsung Türkiye, cihazın ön siparişlerine şimdiden başlasa da teslimat tarihiyle ilgili henüz bir bilgi vermedi. Samsung Galaxy Note 9'a çıktığı gibi sahip olmak istiyorsanız, buradan ön siparişinizi verebilirsiniz.