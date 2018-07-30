Galaxy Note 9'un Batarya Kapasitesi ve Fiyatı Onaylandı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un fiyatı Brezilya'da onaylanırken, Roland Quandt da cihazın fiyatını ortaya çıkardı. Buna göre Galaxy Note 9 tek şarj ile iki gün pil ömrü sunacak ve şimdiye kadarki en pahalı Samsung akıllı telefon olacak.

Samsung, 9 Ağustos’ta tanıtacağı Galaxy Note 9 ile birlikte Galaxy Note serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Samsung’u bu fikrinden caydıracak tek şey, Galaxy Note 9’un beklenenin üzerinde satış sayısına ulaşması ki cihazın astronomik fiyatı, bunun pek de mümkün olmadığını gösteriyor.

Eğer bir Galaxy Note hayranıysanız, serisinin son üyesi olması beklenen Galaxy Note 9 sizi kesinlikle tatmin edecektir. S-Pen özellikleri ile dikkat çekmesi beklenen cihazın bir diğer önemli özelliği ise batarya kapasitesi olacak. Sızıntılara göre Galaxy Note 9, 4000mAh gibi devasa bir bataryaya sahip olacak. Üstelik bu bilgi artık bir sızıntıdan fazlası.

SamMobile’ın ortaya çıkartığı Brezilya’nın Ulusal Telekomünikasyon Kurumu olan ANATEL’e ait belgeler, Galaxy Note 9’un 4000 mAh bataryaya sahip olduğunu kesin olarak doğruluyor. Daha da önemlisi Rus teknoloji muhabiri Eldar Murtazin, bir Galaxy Note 9 incelemesinin detaylarını sızdırdı ve cihazın standart kullanımda 2 gün pil ömrü sunduğunu ve maksimum parlaklıkta 25 saat kesintisiz video oynatabildiğini dile getirdi.

Eğer ANATEL’den sızdırılan belgeler ve Murtazin’in iddiası doğru ise Galaxy Note 9, batarya konusunda şu ana kadar tanıtılmış açık ara en iyi amiral gemisi olabilir. Galaxy Note 9 özellikleri ile tüketicileri memnun etse de fiyatı için aynı şeyleri söylemek çok da mümkün olmayacak. WinFuture’dan Roland Quandt’a göre Galaxy Note 9’un avrupa fiyatı 1050 Euro (5950 TL) ile 1250 Euro (7050 TL) arasında değişecek.