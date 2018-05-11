Samsung Galaxy Note 9'un Geekbench Puanları Ortaya Çıktı!

Galaxy S9 ile performans ve özelliklerini üst seviyeye çıkaran Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 için beklentiler artmış durumda. Yeni ortaya çıkan Geekbench sonuçları, şirketin beklentileri karşılayabileceğini gösteriyor.

Samsung’un Ağustos ayında tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un Geekbench puanları ortaya çıktı. Yalnızca birkaç gün önce başka bir Snapdragon işlemcili Galaxy Note 9’un Geekbench sonuçlarının ortaya çıkmış olması, Samsung’un Note serisine devam edeceğini kesinleştiriyor. Muhtemelen bundan kimsenin şüphesi yoktu.

Geekbench sonuçları ortaya çıkan cihazın SM-N960U model numarasına sahip olduğunu görüyoruz ki, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note 8’in de ABD versiyonunun model numarası da SM-N950U’du. Bu da aşağıdaki görselde tek çekirdek ve çoklu çekirdek performansını gördüğünüz cihazın Amerika pazarında satılacak Galaxy Note 9 olduğunu gösteriyor.

Snapdragon 845 işlemcili ve 6GB RAM’li Galaxy Note 9’un aynı özelliklere sahip Galaxy S9+ ile benzer puanları aldığını görüyoruz. Bu, Samsung’un yeni amiral gemisinde kendini geliştirmediği yanılgısına düşürebilir fakat yukarıdaki puanların seri üretim öncesi bir prototipe ait olduğunu unutmayın.

Önceki sızıntılar, Samsung’un Galaxy Note 9’u Snapdragon ve Exynos işlemcili olmak üzere iki farklı varyantta satışa sunacağını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca yine sızıntılara göre cihazın Exynos işlemcili varyantında 6GB yerine 8GB RAM bulunma ihtimali bulunuyor. Tasarım ise çok büyük ihtimalle Galaxy Note 8’e benzer olacaktır.