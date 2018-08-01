Samsung Note 9'un Gri Renk Seçeneği İptal Edilmiş Olabilir

Samsung'un yeni amiral gemisi Note 9'un tanıtılmasına az bir zaman kala, telefonun gri renk seçeneğinin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında sızdırılan bilgilere göre Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, 5 farklı renk seçeneğiyle gelecekti. Siyah, gri, mavi, bakır ve lavanta olarak ortaya çıkan renk seçeneklerinde bir dizi değişiklik yapıldığı görülüyor.

Son gelen bilgilere göre -henüz tam olarak doğrulanmamış olsa da- Samsung, Galaxy Note 9'un gri renk seçeneğini iptal etti. Bugüne kadar ortaya çıkan hiçbir render görüntüsünde de göremediğimiz gri renkli Note 9, muhtemelen iptal oldu. Güney Koreli üreticinin neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz bilinmese de muhtemelen Galaxy S9 ve S9 Plus'ın gri renklerinin zayıf satışları sebebiyle gri renkli Note 9'un iptal edildiği düşünülüyor.

Samsung'un gri renkli Note 9'dan vazgeçmesinin bir diğer sebebi ise kullanıcıları daha ilginç renklere yönlendirmek olabilir. 2018 yılını kötü geçiren şirket, kalan son ayları yüksek satış rakamlarıyla kapatmayı umuyor. 14 Ağustos'ta başlayacak ön sipariş sürecinin ardından 24 Ağustos'ta gönderilmeye başlanacak olan Galaxy Note 9; tasarımsal olarak Note 8 ile, donanımsal olarak ise S9 serisiyle ciddi benzerlikler taşıyacak.