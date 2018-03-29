Galaxy Note 9'un Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı!

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setine sahip Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları açıklandı. Sonuçlar pek iç açıcı değil.

Samsung’un yaz aylarının sonlarında duyurması beklenen Galaxy Note 9’un benchmark sonuçları yayınlandı. Yayınlanan sonuçlara göre Galaxy Note 9, beklendiği gibi üst düzey donanımlarla geliyor. Galaxy S9’da olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 845 ve Exynos 9810 yonga setleri ile gelecek yeni amiral gemisi, 6GB RAM desteği ile kullanıcıların doya doya uygulama açıp kapatmamalarına olanak tanıyacak.

Benchmark testine göre Android 8.1 Oreo üzerinde çalışan Galaxy Note 9’un çıkacağı zamana kadar daha güncel bir işletim sistemine geçmesi bekleniyor.

Galaxy Note 9’un Benchmark Puanları

Samsung Galaxy Note 9’un işlemci performansı, yılın ikinci yarısında çıkacak bir cihaz için pek etkileyici görünmüyor. Galaxy Note 9’da 2190 tek çekirdek puanı ve 8806 çok çekirdek puanı bulunuyor. Bu puanlar Snapdragon 845 ile elde edilmiş.

Snapdragon 845’e sahip Galaxy S9+’ın benchmark sonuçlarıyla kıyaslandığında tek çekirdekte daha yavaş bir telefon bizleri karşılıyor. Galaxy S9+’ın tek çekirdek performansı 2390, çok çekirdek performansı ise 8420’ydi. Exynos 9810 yonga setine sahip Galaxy S9 ise tek çekirdekte 3648 puan, çok çekirdekte ise 8894 puanla, Snapdragon 845’e adeta fark atıyor. Galaxy Note 9’u Exynos 9810 yonga setine ait benchmark sonuçları henüz açıklanmadı, bu yonga setinin daha yüksek hızlar sunması bekleniyor.