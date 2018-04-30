Samsung’un bu senenin ikinci yarısında duyuracağı Galaxy Note 9 cihazının iki modeli Çin’de sertifikasyon adlı.

Samsung’un 2018’in Ağustos veya Eylül aylarında duyurması beklenen Galaxy Note 9 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi olacak cihaz, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) tarafından onaylandı. CMIIT, Galaxy Note 9’a ait iki farklı modele sertifikasyon verdi. Bu kapsamda Samsung’un resmi olarak Samsung SM-N9600 ile SM-N9608 modellerini geliştirdiği onaylanmış oldu.

Samsung’un kısa süre önce satışa sunulan ve büyük ses getiren Galaxy S9 ve S9+ cihazlarının ardından Note 9’da da bazı önemli yenilikler getirmesi bekleniyor. Ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy S9+’da olduğu gibi üst düzey çift kamera kurulumuyla gelecek cihazın, ekran boyutuna uygun olacak şekilde 4000 mAh’lik bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor.

Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu

Apple, parmak izi okuyucu teknolojisini çok hızlı bir şekilde terk etse de Samsung, bu teknolojiyi hemen çöpe atmayacak gibi duruyor. Şirketin Galaxy Note 9’la beraber nihayet ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyu sunması bekleniyor.

Beklenen Özellikler

Samsung’un yeni amiral gemisi için ortaya çıkan bilgiler şu anda yalnızca söylentiden ibaret, ancak eğer bir sürpriz olmazsa Galaxy Note 9’un özellikleri sızıntılarda ortaya çıktığı gibi olacaktır. Sızıntılara göre Galaxy Note 9, 6.3 inçlik QHD+ Super AMOLED bir ekranla geliyor. 6GB RAM ve 128/256GB’lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacak cihaz Amerika ve Çin’de Snapdragon 845’ten güç alırken, ülkemiz dahil diğer uluslararası alanda Exynos 9810 yonga setini kullanacak. Samsung’un yeni amiral gemisi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.