Samsung Galaxy Note 9'un Orijinal Kılıfları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note 9'un tanıtılmasına oldukça az bir zaman kaldı. Art arda gelen sızıntıların sonuncusu, cihazın orijinal kılıflarını ortaya çıkardı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un tanıtılmasına kısa bir süre kaldı. Üst üste gelen sızıntılar, cihazın birçok teknik detayını açığa kavuşturmuştu. Bugün ise telefonun orijinal kılıfları ortaya çıktı. Oldukça çeşitli kılıf seçenekleriyle beraber satışa çıkacak olan Note 9'un kılıflarına gelin hep beraber göz atalım.

Samsung Galaxy Note 9'un en klasik kılıflarından biri şüphesiz silikon kılıf. 30 dolar civarında bir fiyat etiketiyle gelmesi beklenen kılıf; Lavanta, Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Telefonun arka ve yan kısımlarını iyi bir şekilde koruyan kılıf, sadeliğiyle öne çıkıyor.

Samsung'un Galaxy Note 9 için hazırladığı bir diğer kılıf ise koruyucu olmasının yanında telefon için bir stand görevi görüyor. Siyah ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan kılıfın fiyatı ise 45 dolar seviyesinde olacak.

Samsung'un Note 9 için hazırladığı LED View Cover Case adlı bir diğer kılıf, adından anlaşılacağı üzere kılıfı açmadan saat ve bildirimler gibi bazı detayları görebilmenizi sağlıyor. Siyah, Mavi, Kahverengi ve Lavanta renk seçenekleriyle gelecek olan kılıf, 65 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkacak.

Samsung Galaxy Note 9'un deri kılıfları ise sadece Kırmızı ve Kahverengi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Üstteki LED View kılıflarıyla aynı özelliklere sahip olma ihtimali olan kılıf, bu özelliği barındırmayabilir de. 60 dolar civarında fiyata sahip olacak kılıfın teknik detayları ise tanıtımda ortaya çıkacak.

Sızdırılan son kılıflar ise Clear View Standing Case adını taşıyor. Yarı şeffaf bir yapıya sahip olan kılıf; Siyah, Mavi, Kahverengi ve Lavanta renk seçenekleriyle gelecek. Yine 60 dolar civarında fiyata sahip olması beklenen kılıf, ilginç yapısıyla dikkat çekiyor.

9 Ağustos'ta New York'ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 9, beraberinde birçok kılıfla gelecek gibi görünüyor. Cihazın tanıtımının ardından hem cihazın hem de aksesuarlarının tüm detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız.