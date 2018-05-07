Samsung Galaxy S9 Note'un Sahte Benchmark Değerleri

Bu senenin büyük bir heyecanla beklenen amiral gemisi Galaxy Note 9'a dair gelen benchmark değerleri tartışma konusu oldu.

Bu senenin en çok beklenen amiral gemilerinden olan Samsung Galaxy Note 9'a dair, geçtiğimiz mart ayı içerisinde çeşitli benchmark ve donanım bilgileri yayınlanmıştı. Akıllı telefon dünyasında, genellikle doğru olmadığı düşünülen bu bilgilerle ilgili Samsung cephesinden herhangi bir yalanlama gelmemişti.

Akıllı telefon üreticilerinin genel politikaları, zaten telefonun lansmanına kadar herhangi bir bilgiyi ne yalanlamak ne de doğrulamak yönünde. Bununla birlikte Samsung Galaxy Note 9'a ait olduğu iddia edilen yeni özellikler yayınlandı. Dilerseniz öncelikle mart ayında sızdırıldığı iddia edilen özelliklere bir göz atalım.

Samsung Galaxy Note 9 (2018 Mart)

İşlemci: 1.77 GHZ - Snapdragon 845

1.77 GHZ - Snapdragon 845 Hafıza: 4 GB Ram (Benchmark: 4935 MB)

4 GB Ram (Benchmark: 4935 MB) OS: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Single-Core Puanı: 2190

2190 Multi-Core Puanı: 8806

Gördüğünüz üzere değerler, Samsung Galaxy Note 9'dan beklenenlerin oldukça altındaydı. Bu hafta içerisinde yayınlanan (ve çok büyük oranda sahte olduğu düşünülen) değerler ise oldukça sağlam görünüyor.

Samsung Galaxy Note 9 (2018 Mayıs)

İşlemci: Exynos 9815

Exynos 9815 Hafıza: 8 GB Ram (Benchmark: 7.62 GB)

8 GB Ram (Benchmark: 7.62 GB) OS: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Single-Core Puanı: 5162

5162 Multi-Core Puanı: 10704

Değerlerin sahte olduğunun düşünülmesi için birden fazla sebep var. Bunlardan biri, değerlerin Geekbench'te hiçbir şekilde yer almaması. Yer alsa ve silinmiş olsa dahi, sitenin genel işleyişi gereği RAM değerinin GB olarak değil MB olarak yazılmış olması gerekiyordu. Bununla birlikte işlemcinin, 'Exynos 9815' olarak değil, 'universal981' olarak yazılması gerekirdi.

Tabii ki bu değerlerin sahte olmasılığı çok yüksek olsa da, karşılaşacağımız cihazın bu özelliklerde veya çok daha iyi olma ihtimaline etki etmiyor. Özellikle Samsung Galaxy S9'un bir 'ara model' olduğu ve Note 9'un büyük bir patlama yapacağı konuşuluyorken, şu an yapmamız gereken tek şey daha sağlam kaynaklardan gelecek sızıntıları beklemek.