Galaxy Note 9 İçin 6 Yeni Reklam Videosu Yayınlandı

Samsung'un bugün düzenlediği bir lansman ile tanıttığı Galaxy Note 9'un özelliklerinin anlatıldığı 6 reklam filmi yayınlandı.

Samsung'un bugün lansmanını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 için tanıtım filmleri YouTube üzerinden paylaşıldı. Samsung, bu videolar aracılığıyla Galaxy Note 9'un ana özelliklerini tanıtmaya ve yaptığı yenilikleri göstermeye çalışmakta. Özellikle yeni S Pen üzerinde yoğunlaşan Samsung, Galaxy Note 9'un ekranı ve Samsung DeX ile ilgili de videolar paylaşmış durumda.

Galaxy Note 9’un Rafine Tasarımı ve Infinity Ekranı

Paylaşılan ilk video Galaxy Note 9'un tasarım çizgilerini ve ekranını yansıtmakta. Bu video, Galaxy Note 9'a her açıdan çok daha iyi bakmanızı sağlayacak ve ayrıca tüm yeni S Pen ürünlerine, tüm mevcut renklerde bir göz atmanızı sağlayacaktır.

Galaxy Note 9'un Geliştirilmiş S Pen'i (1-2)

Galaxy Note 9 ile birlikte geliştirilen yeni S Pen için yayınlanan ilk videoda ise uzaktan kumanda özelliğinin işlevselliği anlatılmakta. Ayrıca kalemin çizim özellikleri de ilk videoda gösterilmiştir. İkinci videoya geldiğimizde ise Galaxy Note 9'un iş dünyasının vazgeçilmez bir yardımcısı olabileceğini görüyoruz. Telefon üzerinden sunum gerçekleştirme ve kalem ile not alma özellikleri de ayrıca vurgulanmış durumda.

Galaxy Note 9'un Akıllı Kamerası

Paylaşılan 4. videoda da yeni Galaxy Note 9'un muhteşem kamerası ön planda bulunuyor. Fotoğrafını çekeceğiniz şeye göre sunulan farklı modlar ve kameranın bunları otomatik olarak tanıyarak ayarlayabilmesi dikkat çekilen noktalardan bir tanesi. Ayrıca Note 9'un kamerasının, düşük ışık performansıyla da göz dolduracağı açıkça ortada.

Galaxy Note 9'un Yüksek Performans Özellikleri

Video girişinde son zamanların en popüler oyunu Fortnite Battle Royale'i ve Galaxy Note 9'u görmekteyiz. Reklamın devamında ise oyunun büyüsüne kapılan Note 9 sahibinin, telefonunu suyun içerisine düşürdüğünü ancak su geçirmez özelliği sayesinde telefonu suyun içinden alarak oyun keyfine ara vermeden devam ettiğini görmekteyiz. Telefonun su geçirmez özelliğini de böyle çarpıcı bir şekilde tanıtan Samsung, son olarak ise Dolby Atmos ile geliştirilmiş ses performansını ortaya koyuyor.

Galaxy Note 9 ve Samsung DeX

Samsung DeX, tek bir kabloyla telefonunuzu bilgisayar benzeri bir deneyime dönüştürmenizi mümkün kılar. Böylece herhangi bir yeri çalışma alanına dönüştürebilirsiniz. Bu reklamda da S Pen ve Samsung DeX ile beraber neler yapabileceğiniz anlatılmakta.