Galaxy Note 9 Ekran Altı-Parmak İzi Tarayıcı ile Gelebilir!

KGI Securities’in dünyaca ünlü analisti Ming-Chi Kuo, Galaxy Note 9'un ekran altı-parmak izi tarayıcı ile geleceğini iddia etti.

Parmak izi tarayıcılar, akıllı telefonlar için bir standart haline geldi ve artık giriş seviye cihazlarda dahi aranan bir özellik oldu. Ekran çerçevelerinin incelmesi ve ana ekran tuşlarının kaldırılması ile çoğu üretici parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına yerleştirmek zorunda kaldı, fakat bu durum da kullanımı zorlaştırdı.

Akıllı telefon endüstrisi son birkaç yıldır, ekran altına yerleştirilen parmak izi okuyucuların dedikodusunu yapmaktadır fakat herhangi bir üretici henüz bu teknolojiyi üretmeyi başarmış değil. KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, ekran altı-parmak izi tarayıcıyı cihazlarında ilk kullanacak şirketin Samsung olacağını söyledi. Dünyaca ünlü analistin müşterilerine gönderdiği notta, Samsung’un 2018 sonbaharında Galaxy Note 9'da ekran altı-parmak izi tarayıcı olabileceğini belirtti.

Business Insider'dan Kif Leswing de Kuo’nun notunu okuduktan sonra ağzındaki baklayı çıkardı ve dört büyük biyometrik güvenlik sistemleri tedarikçisinin Samsung’un ekran altı-parmak izi tarayıcısı için yarıştığını söyledi. Apple’ın tedarikçisi olan Synaptics, Güney Koreli biyometrik güvenlik şirketi BeyondEyes, Samsung grup üyesi Samsung LSI ve şu an Samsung’un mevcut parmak izi tarayıcılarını tedarik eden Tayvanlı Egis şirketi, Samsung ile ekran altı-parmak izi tarayıcı anlaşması imzalamak için araştırmalarını hızlandırdılar.

Business Insider, Kuo’nun analiz notlarından daha fazla bilgi paylaşmadı. Fakat önümüzdeki yılın başında tanıtılacak Galaxy S9’da ekran altı-parmak izi tarayıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra Samsung, ilk kez ana ekran tuşunu kaldırdığı Galaxy S8 ve Note 8'de ekran altı-parmak izi teknolojiyi kullanmak istiyordu fakat araştırmalara geç kalındığı için bu iki cihazda parmak izi sensörü cihazın arkasında konumlandırıldı.

Apple da farklı bir yolda ilerlemiyor. Şirket henüz piyasaya sunulmayan ancak tanıtımı geçtiğimiz ay gerçekleşen iPhone X’a ekran altı-parmak izi tarayıcı yerleştirmeyi planlıyordu. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi ve Apple, kullanıcılarına biyometrik güvenlik olarak yalnızca Face ID seçeneği sunmuş oldu.

Analist Ming-Chi Kuo ise yüz tanıma teknolojisinin en üstün biyometrik güvenlik sistemi olduğunu iddia ediyor. Kuo’ya göre Apple, Face ID ile endüstrinin 2-2.5 yıl önüne geçmiş durumda. Çoğu akıllı telefon kullanıcısı ise parmak izi sensörün her zaman daha pratik olduğunu düşünüyor.