Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy Note 8 Kıyaslaması

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, selefine göre ne farklılıklar sunuyor? Detaylar haberimizde.

Beklenen gün geldi çattı ve Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 tanıtıldı. Küçük tasarım iyileştirmeleri, daha iyi kameralar, daha iyi bir S Pen gibi önemli özelliklerle gelen Galaxy Note 9; Galaxy Note 8'e göre ne gibi farklılıklar sunuyor?

Geçtiğimiz yıl S8 serisiyle başlayan yeni tasarım anlayışını Note serisine getiren Galaxy Note 8, sonsuz ekranı ve Samsung'un ilk çift kameralı telefonu olma özelliğini taşımasıyla dikkat çekmişti. Galaxy Note 7'nin piyasadan toplatılmasıyla beraber, Note 5 ve Note 4 gibi modellere göre çok daha iyi bir kameraya sahip olan cihaz; gayet iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.

Bugün itibariyle tanıtılan Samsung Galaxy Note 9, akıllara "Note 8'den farkı ne?" sorusunu getirdi. İlk olarak göze çarpan yenilikler arasında stereo hoparlörler, bugüne kadar tanıtılan Samsung amiral gemileri arasında en büyük pil kapasitesi, 8 GB RAM ve Bluetooth özellikli S Pen gibi yenilikleri gösterebiliriz.

Galaxy Note 9 ve Note 8 Teknik Özellik Karşılaştırması

Ekran

Note 9: 6.4 inç Quad HD+ (2960×1440) Infinity Ekran, Super AMOLED, 18.5:9, 516 ppi

6.4 inç Quad HD+ (2960×1440) Infinity Ekran, Super AMOLED, 18.5:9, 516 ppi Note 8:6.3-inch Quad HD+ Infinity, Super AMOLED, 18.5:9, 521 ppi

S Pen

Note 9: 4096 basınç seviyesi, Bluetooth ile kontrol

4096 basınç seviyesi, Bluetooth ile kontrol Note 8: 4096 basınç seviyesi, Bluetooth ile kontrol yok

İşlemci

Note 9: Exynos 9810 veya Snapdragon 845, Octa-core, 10nm, 64-bit

Exynos 9810 veya Snapdragon 845, Octa-core, 10nm, 64-bit Note 8: Exynos 8895 veya Snapdragon 835, 64-bit, 10nm

Bellek (RAM)

Note 9: 6 GB veya 8 GB

6 GB veya 8 GB Note 8: 6 GB

Arka Kamera

Note 9: 12-megapiksel ana kamera, Çift Açıklık (F1.5-F2.4), Dual Pixel, OIS ve 12-megapiksel telefoto ikincil kamera, F2.4, 2x optik zoom, OIS

12-megapiksel ana kamera, Çift Açıklık (F1.5-F2.4), Dual Pixel, OIS ve 12-megapiksel telefoto ikincil kamera, F2.4, 2x optik zoom, OIS Note 8: 12-megapiksel ana kamera, F1.7, Dual Pixel, OIS ve 12-megapiksel telefoto ikincil kamera, F2.4, OIS, 2x optik zoom

Ön Kamera

Note 9: 8-megapixel otofokuslu, F1.7 açıklığa sahip

8-megapixel otofokuslu, F1.7 açıklığa sahip Note 8: 8-megapixel otofokuslu, F/1.9 açıklığa sahip

Depolama

Note 9: 128GB/512GB dahili, microSD kart desteği (512GB'a kadar)

128GB/512GB dahili, microSD kart desteği (512GB'a kadar) Note 8: 64GB/256GB dahili, microSD kart desteği (256GB'a kadar)

Yazılım

Note 9: Android 8.1 Oreo, Android 9.0 Pie sürümüne yükseltilebilir

Android 8.1 Oreo, Android 9.0 Pie sürümüne yükseltilebilir Note 8: Android 7.1.1, Android 8.0 sürümüne yükseltilebilir

Batarya

Note 9: 4000 mAh, kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği

4000 mAh, kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği Note 8: 3300 mAh, kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği

Bağlantı Özellikleri

Note 9: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO, LTE Cat.18, Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO, LTE Cat.18, Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Note 8: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.16, MU-MIMO, Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

Güvenlik Özellikleri

Note 9: Parmak izi okuyucu (arkada), iris tarayıcı, yüz tanıma, Akıllı Tarama (iris+yüz tanıma)

Parmak izi okuyucu (arkada), iris tarayıcı, yüz tanıma, Akıllı Tarama (iris+yüz tanıma) Note 8: Parmak izi okuyucu (arkada), iris tarayıcı, yüz tanıma

Diğer Özellikler

Note 9: Samsung Pay (NFC+MST), Bixby 2.0, IP68 suya dayanıklılık seviyesi, kalp ritmi sensörü, AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, DeX modu, AR Emoji, Super slow-mo (960 fps)

Samsung Pay (NFC+MST), Bixby 2.0, IP68 suya dayanıklılık seviyesi, kalp ritmi sensörü, AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, DeX modu, AR Emoji, Super slow-mo (960 fps) Note 8: Samsung Pay (NFC+MST), Bixby, suya dayanıklılık, kalp ritmi sensörü, AKG kulaklıklar

Boyutlar