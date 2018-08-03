Samsung'dan Galaxy Note Serisinin Geçmişi İçin Özel Video

Samsung, Galaxy Note serisinin geçmiş modellerini hatırlatan yeni bir video yayınladı. Videoda Galaxy Note 7'den hiç bahsedilmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Samsung Mobile News Twitter hesabı, tanıtılmasına sayılı günler kalan Galaxy Note 9 için heyecanı artıracak bir video yayınladı. ‘Hello’ (Merhaba) yazısı ile başlayan video, sırası ile tüm Galaxy Note aile üyelerini gösteriyor ve sonunda ‘New? Galaxy Note 9.’ (Yeni? Galaxy Note 9) yazısı ile video tamamlanıyor.

Sonuçta Galaxy Note, Samsung’un en popüler amiral gemi serisi konumunda. Dolayısı ile şirketin yeni bir Galaxy Note tanıtmadan önce serinin nereden nereye geldiğini göstermesi oldukça normal. Ancak videoda dikkat çeken bir detay var. Patlama skandalı ile bir süre gündemi meşgul eden Galaxy Note 7, videoya bir an bile gösterilmiyor.

Buradan anladığımız kadarı ile Samsung, bir facia ile sonuçlanan ve piyasadan toplatılan Galaxy Note 7’yi şirket tarihinden silmiş durumda. Ancak tüketicilerin bu skandalı unutması o kadar kolay olmayacak. Zira Samsung’a antipati besleyen pek çok kişi şirket aleyhinde konuşurken hala Galaxy Note 7 vakalarını hatırlatıyor.