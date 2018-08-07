Galaxy Note9 ile Gelecek S Pen'in Özellikleri Belli Oldu

Galaxy Note9, Samsung’un 2018 yılı içerisindeki son amiral gemisi olarak yakında görücüye çıkacak. Cihazı alıp gerekli testleri size sunmadan önce ulaştığımız bütün detayları vermeye devam ediyoruz. Firmanın yeniden tasarladığı S Pen, artık bir gizem olmaktan çıktı.
Yeni kalemle ilgili hazırlanan bir dizi görsel, kalemin önceki sürümlerden oldukça farklı olduğunu gösteriyor. Bu sene Bluetooth destekli bir cihaz olarak gelen S Pen, Note9’u uzaktan kontrol etmek için kullanılacak. Bu işlev sayesinde sunum yaparken S Pen, bir uzaktan kumanda olabilecek, kamera ile resim çekebilecek, uygulamaları kontrol edebilecek.
Tabii ki tüm bunlar haricinde %40 oranında basınca duyarlı ucu sayesinde gerçek bir kalem hissi ile Note9 ekranında kullanılabilecek. Şimdi özellikler görseller eşliğinde açıklayalım:
Bluetooth bağlantısı sayesinde kamera ve sunumları telefona dokunmadan kontrol edebilirsiniz:
Tüm kontroller, aşağıdaki tek tuş sayesinde gerçekleştiriliyor:
Bir kablo bağlantısıyla, bilgisayarınız için aynı deneyimleri kullanabiliyorsunuz. S Pen ve Note9, çizim tabletine dönüşebiliyor:
Samsung Galaxy Note9, 9 Ağustos Perşembe günü kutusundan çıkacak, bütün detayları anında sunmak için yine burada olacağız. Takipte kalın :)