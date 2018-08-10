Galaxy Note9, Performansıyla iPhone X'un Gerisinde Kaldı

Samsung Galaxy Note9, işlemci ve grafik performansıyla iPhone X ve diğer Android rakiplerinin karşısına geçti. Galaxy Note9, hem grafik hem de işlemci performansıyla iPhone X'un gerisinde kaldı.

Pek çok kişiye göre dün akşam saatlerinde tanıtılan yeni Samsung Galaxy Note9, Android ekosisteminin en güçlü cihazı niteliğine sahip. Peki karşılaştırma sonuçları bu konuda ne diyor? Tom’s Guide, Galaxy Note9’un gerçekten de en güçlü Android cihaz olup olmadığını ve iPhone X’u geride bırakmayı başarıp başarmadığını görmek için Snapdragon 845 işlemci ve 6GB RAM’li bir Galaxy Note9’u rakipleri ile birlikte Geekbench 4 ve 3DMark Slingshot Extreme 3.1 testlerine soktu.

Ne yazık ki Galaxy Note9’un elde ettiği sonuçlar beklentilerin çok altında kalıyor. Geekbench 4’te çoklu çekirdek performansında 10,357 puan almayı başaran iPhone X, tanıtımının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hala açık ara en güçlü işlemciye sahip. İkinci sırada ise sürpriz bir şekilde 9,088 puan almayı başaran OnePlus 6 yer alıyor. Galaxy Note9, 8,876 puan ile ancak üçüncü sırada kendine yer bulabiliyor. Yine de Samsung, lansmanda iddia ettiği gibi Galaxy Note9'un performansını Galaxy Note8'e göre %35 artırdığını Geebench 4 puanı ile kanıtlıyor.

3DMark Slingshot Extreme 3.1 sonuçlarına baktığımızda ise durum daha da tuhaflaşıyor. OnePlus 6, aldığı 5,124 puan ile en iyi grafik performansına sahip akıllı telefon oluyor. iPhone X ise aldığı 4,994 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Galaxy Note9 ise 4,639 puan ile yine üçüncü sırada kalıyor. Test edilen OnePlus 6’nın 8GB RAM’e sahip olması, rakiplerine üstünlük sağlamasında etkili olabilir. Fakat Galaxy Note9’un neredeyse bir yıl önce tanıtılan iPhone X’un gerisinde kalması, Samsung’un bir yerlerde hata yaptığını gösteriyor. Sentetik testlerin günlük hayatta elde edilen sonuçları birebir yansıtmadığını da belirtelim.