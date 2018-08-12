Samsung Galaxy Note9'u Batarya Canavarına Dönüştürecek Kılıf

Samsung Note9'a ait haberlerin yayılmasıyla birlikte en etkili aksesuarı yaratmak için birbiriyle yarışan firmalardan biri olan Mophie, koruyucu kılıfı ile cihazın batarya kapasitesini 6.000 mAh'ın da üstüne taşıyacak.

Malumunuz yaz mevsiminin sonuna yaklaştığımız şu dönemde mobil teknoloji anlamında en etkileyici gelişme, Samsung’un en başarılı telefonu olarak lanse edilen Samsung Galaxy Note9’un duyurulması oldu. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu cihaz, şüphesiz ki üçüncü parti firmalar için de bir kendine kanıtlama şansına dönüştü. Haberin yayılmasıyla birlikte birçok aksesuar üreticisi kolları sıvadı ve birbirinden başarılı yardımcı aksesuarlar için çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar bu çalışmalardan en başarılısı ise Mophie cephesinden geldi. Note9 için özel olarak hazırladığı kılıf ile büyük beğeni toplayan firma, cihazı bir anda 6.000 mAh’ın üzerinde bir batarya canavarına dönüştürüyor. Standart batarya haznesi 4.000 mAh gibi iddialı bir rakam olan Samsung Galaxy Note9, bu kılıfın yardımı ile batarya konusunda kimseyi yarı yolda bırakmayacak.

Şu sıralar 100 dolarlık fiyat etiketiyle pazara gireceği öngörülen kılıf, doğal olarak ek bataryalık görevinin yanında cihazınız için üstün bir koruma da sağlıyor. Fiyat konusunda esnekliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gözlemlemek için önümüzdeki tek araç, şimdilik “Zaman” olarak gözüküyor.

Siz Webtekno takipçilerine özel olarak Samsung Galaxy Note9'a ait ön incelememize, yukarıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz; iyi seyirler.