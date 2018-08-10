Galaxy Note9'u 'En İyi Android Telefon' Yapan 5 Özellik

Galaxy Note9, pek çok kişiye göre Android ekosisteminin en güçlü cihazı. Peki Galaxy Note9'u bu kadar özel kılan özellikleri neler?

Samsung, Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonu olmaya aday yeni Galaxy Note9’u tanıttı. Galaxy Note9, son derece şık tasarımı, güçlü donanımı, yapay zeka yetenekleri ve muhteşem kamerası ile kullanıcıların bir akıllı telefondan isteyebileceği neredeyse her şeyi sunuyor. Tamam da, Galaxy Note9’u benzersiz bir akıllı telefon haline getiren asıl özellikler hangileri? İşte Galaxy Note9’u Android ekosisteminin en muhteşem akıllı telefonu haline getiren 5 özellik.

1- Bluetooth destekli S-Pen

Samsung, Galaxy Note9 ile birlikte gelecek yeni S-Pen’de ciddi iyileştirmeler gerçekleştirerek dokunmatik ekran kalemine Bluetooth desteği getirdi. Bu destek sayesinde S-Pen, eşleşmiş olduğu Galaxy Note9’a 30 metre mesafeye kadar bağlı kalabilecek. Yen S-Pen’i bir deklanşör olarak, YouTube ya da müzik çalar için medyayı başlatma-durdurma aracı olarak ya da bir slayt geçici olarak kullanabilirsiniz. Üstelik S-Pen, standart yeniden doldurulabilir pil yerine 10 yıla kadar dayanan bir süper kapasitör kullanıyor. Bu süper kapasitör, S-Pen’in 40 saniyelik şarj ile 40 dakika kullanılabilmesini sağlıyor. Yani S-Pen, bluetooth desteğine sahip olsa da şarjı neredeyse hiç bitmeyecek.

2- 512GB Dahili Depolama

Bu noktada dürüst olmalıyız ki Galaxy Note9, 512GB dahili depolamaya sahip olan ilk akıllı telefon değil. Huawei Mate RS modeli de 512GB dahili depolama alanı ile satışa sunulmuştu. Fakat fark şu ki, Huawei Mate RS özel sürüm bir akıllı telefondu ve 2400 Dolar gibi akıl almaz bir fiyata satışa sunulmuştu. Galaxy Note9’un 512GB’lık versiyonu ise 1250 Dolara (Türkiye fiyatı 7499 TL) satışa sunuldu. Dolayısı ile Samsung, aynı depolama alanını, daha iyi özellikler ile yarı fiyatına sunmuş oluyor.

3- DeX

DeX’i ilk defa duymadığınız için size bir yenilik gibi gelmiyor olabilir. Ancak şu ana kadar mevcut olan Samsung Dex teknolojisi, akıllı telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürmek için nispeten pahalı bir DeX istasyona ihtiyaç duyuyordu. Galaxy Note9 ise basit bir USB Type-C’den HDMI’a dönüştürücü kablo ile akıllı telefonunuzu bir masaüstü bilgisayara dönüştürebiliyor. Üstelik Galaxy Note9, harici ekrandaki görüntülerden bağımsız olarak akıllı telefonunuzu kullanabilmenize de izin veriyor. Yani bir yandan Galaxy Note9’un Dex modu ile harici bir ekranda video izlerken bir yandan da telefonunuzda mesajlaşabilirsiniz.

4- Lens ‘Kirli’ Uyarısı

Sonuçta akıllı telefonlarımızı ellerimizle kullanıyoruz ve gün içinde o ya da bu şekilde parmaklarımız kamera lensine dokunabiliyor. Kamera lensine dokunduğumuzda lenste parmak izi bırakırız ki bu da fotoğraf çekmeye çalıştığımızda görüntünün bulanık olmasına neden olur. Samsung, yeni yapay zeka teknolojisi sayesinde kamera lensi kirlendiğinde bunu tespit ediyor ve kullanıcıyı kamera lensini temizlemesi için uyarıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellik de en azından şu an için yalnızca Galaxy Note9’larda bulunuyor.

5- Su-Karbon Soğutma Sistemi

Galaxy Note9 bir oyun odaklı telefon değil. Ancak Samsung, Galaxy Note9 içine yerleştirdiği su-karbon soğutma sistemi ile cihazın minimum seviyede ısınmasını sağlıyor ve bu sayede performansı maksimum seviyeye çıkarmayı başarıyor. Samsung’un cihazın içine nasıl bir soğutma sistemi yerleştirdiğinin detayları tam olarak bilinmiyor. Yine de cihaz performansını artırmak için gelişmiş teknoloji bir soğutma sistemi yerleştirmesi özellikle yüksek grafiklere sahip oyunlarda ciddi performans farkları yaratacaktır.