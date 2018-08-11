Samsung, geçtiğimiz günlerde en yeni amiral gemisi Galaxy Note9'u tanıttı. Cihazın ilk incelemeleri ise yapılmaya başlandı.

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı Galaxy Note9, tanıtımın hemen ardından satışa çıktı. Halihazırda ülkemizde de satışa çıkan Note9'un kutu açılışı ve ilk bakış videosu da bugün yayınlandı.

Ancak bu sefer sizinle paylaşacağımız inceleme biraz daha farklı. Brian Heater adlı teknoloji editörü, Note9'da bulunan AR Emoji özelliğini kullanarak cihazın bazı detaylarıyla ilgili görüşlerini bildirdi. İlginç bir inceleme yöntemi tercih eden editör, yaptığı bu paylaşımla belki de teknoloji editörleri için yeni bir konsept oluşturmuş oldu. Cihazın özellikleriyle ilgili paylaşılan görüşler ise şu şekilde:

Tasarım

Samsung'un çentiksiz tasarımı her ne kadar güzel olsa da kullanıcıların değişiklik beklediği açık. Cihazın boyutlarının oldukça büyük olmasını da tasarımsal bir eksiklik olarak gösterebiliriz.

Pil

Note 7 faciasından sonra Note9 ile 4000 mAh pil kullanmaya tekrar karar veren Samsung, bu konuda 'yeterli' bir deneyim sunuyor. Dolu dolu 1 gün size yetecek olan Note9'un bataryası, 2. günde yarı yolda bırakabilir.

Kamera

Galaxy S9 Plus'ın kamerasını bir üst seviyeye taşıyan cihaz, bu konuda neredeyse eksiksiz.

Ses ve Görüntü Özellikleri

Stereo hoparlörler ve 3.5 mm kulaklık girişi ile ses konusunda oldukça iyi bir deneyim vadeden Note9, ekran özellikleriyle de göz dolduruyor.

Bixby

Samsung'un birkaç yıl önce tanıttığı Bixby adlı sanal asistan hala birçok konuda başarısız. Ayrıca Bixby'nin Türkçe desteği de bulunmuyor.

Fiyat

Galaxy Note9 ile akıllı telefon piyasasında ses getirmeyi başaran Samsung, cihazın pazarlamasını her ne kadar iyi yapsa da fiyatların yüksek olduğu bir gerçek. 1000 dolardan başlayan fiyatlarıyla tüm dünyada tepki çeken Note9, ülkemizde ise 6499 TL'ye satılıyor. Şu anki dolar kurunu düşündüğümüzde oldukça uygun olarak belirlenen bu fiyatın artma olasılığı ise yüksek.