Roland Quandt, tanıtımına bir gün kalan Galaxy Note9'un fiyatını ortaya çıkardı. İngiltere'de küçük bir zamla satışa çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ise göz korkutuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun süredir merakla beklenen yeni phablet amiral gemisi Galaxy Note9’u yarın (9 Ağustos) New York’ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunacak.

Şu ana kadar ortaya çıkan pek çok sızıntı Galaxy Note9’un teknik özelliklerini gün yüzüne çıkarmayı başardı. Öyle ki; Galaxy Note9’un Snapdragon 845 ve Exynos 9810 işlemciye, 6GB RAM’e, 128GB ve 512GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağını biliyoruz.

Galaxy Note9, tasarım noktasında ise Samsung hayranları için gerçek bir hayal kırıklığı. Cihazın tasarımı, birkaç küçük değişiklik dışında geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note8 ile neredeyse birebir aynı.

'Infinity Display' tasarım kesinlikle kötü bir tasarım değil ve Galaxy Note8 de çirkin görünmüyor. Ancak tüketiciler, yeni bir akıllı telefon tanıtılırken tasarımının da bir önceki modele göre bir miktar yenilenmesini istiyorlar.

Daha önce pek çok tutarlı sızıntı gerçekleştirmiş olan Roland Quandt, Galaxy Note9’un fiyatını sızdırmayı başardı. Buna göre Galaxy Note9, İngiltere’de 128GB’lık sürümü için 899 Sterlin, 512GB’lık sürümü için ise 1099 Sterlin fiyata sahip olacak.

An itibari ile 1 sterlin, 6.80 TL’ye tekabül ediyor. Dolayısı ile 899 Sterlin değerindeki Galaxy Note9, Türkiye’de ~6100 TL civarında bir baz fiyata sahip olacaktır. Üstelik bu fiyata eklenecek vergiler, Galaxy Note9’un 7-8 bin TL fiyata sahip olmasına neden olabilir.