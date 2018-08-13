Samsung'a Göe Galaxy Note9, Galaxy Note8'den Çok Satacak

Samsung Mobile CEO'su DJ Koh tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, Galaxy Note9 satışlarının Galaxy Note8 satışlarını geride bırakmasını bekliyor.

Bazı söylentilere göre Samsung, Galaxy Note9’un beklenilen satış rakamlarına ulaşamaması halinde Galaxy Note serisini sonlandırarak Galaxy S serisine S-Pen destekli özel bir model ilave edecek. Ayrıca bir diğer söylentiye göre Galaxy S9 satışları iyi durumda değil ve Galaxy Note9’un da ondan farklı olması beklenmiyor.

Samsung Mobile CEO’su olan DJ Koh ise bu söylentilere sadece gülüyor. Galaxy S9 satışlarının gayet iyi durumda olduğunu dile getiren Koh, geçtiğimiz yıla göre %6’lık bir artış olduğunu, Galaxy S9’un bazı pazarlarda Galaxy S8’i çoktan geride bıraktığını dile getirdi. Koh’a göre Galaxy Note9 için de senaryo pek farklı olmayacak.

DJ Koh’un açıklamasına göre Bluetooth destekli S-Pen’i, 4000mAh bataryası ve değişken diyaframlı arka kamerası ile Galaxy Note serisi için pek çok ilke imza atan Galaxy Note9, Galaxy Note8 satışlarını geride bırakmayı başaracak. Böylece Galaxy Note serisi için ortaya atılan spekülasyonlar da son bulmuş olacak.

Bununla birlikte Galaxy Note9 ile benzer özelliklere sahip olan Galaxy S9 satışlarının iyi durumda olması ve Samsung hayranlarının büyük bir merak ile Galaxy S10 modelini bekliyor olması, Samsung’un Galaxy Note9 satışlarında beklenilen patlamayı yapıp yapamayacağı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.