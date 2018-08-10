Galaxy Note9'un Resmi Kılıflarının Fiyatı Ne Olacak?

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note9 ile birlikte yeni kılıflarını da piyasaya sürüyor. Cihaz renkleri ile tam uyumlu olan kılıflar, Galaxy Note8 kılıfları ile benzer fiyattan satışa çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note9 ile birlikte yeni telefon kılıflarını ve diğer aksesuarlarını da tanıttı. Samsung tarafından satışa sunulan Galaxy Note9 kılıfları; Clear View Stant Kılıf, Silikon Kılıf, Led Göstergeli Kılıf, Koruyucu Stant Kılıf, Deri Cüzdan Kılıf ve Clear Kılıf olmak üzere altı farklı modelden oluşuyor. Tüm kılıf modelleri, yeni Galaxy Note9 ile tam uyumlu olacak şekilde siyah, kahverengi, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip.

Samsung Türkiye’nin resmi web sitesi, Galaxy Note9 kılıflarının ücretlerini açıklamıyor ancak yurt dışından edinilen bilgilere göre resmi Galaxy Note9 kılıflarının fiyatları, Galaxy Note8 ve Galaxy S9 kılıfları ile benzer fiyatlarda olacak. Clear Kılıf’ın fiyatı 30 dolar seviyesindeyken, Led Göstergeli Kılıf’ın fiyatı 59 dolara kadar çıkıyor. Ancak Samsung’un Türkiye’deki kur farkı nedeni ile farklı bir fiyatlandırma uygulaması muhtemel.

Samsung’un en dikkat çeken aksesuarı ise yeni İkili Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı. Bu yeni şarj standı sayesinde akıllı telefonunuz kablosuz olarak şarj olurken video izlemeye ya da telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Üstelik ikili şarj cihazı ile aynı anda iki akıllı telefonu ya da kablosuz şarj destekli herhangi iki cihazı şarj edebilirsiniz. Ne yazık ki bu cihazın Türkiye fiyatı da henüz bilinmiyor.