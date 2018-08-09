  • Samsung Galaxy Note9'un Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy Note9'un Türkiye Fiyatı Belli Oldu

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Samsung'un bugün lansmanını yapacağı yepyeni amiral gemisi Note9'un Türkiye fiyatı bugün itibarı ile sızdırıldı.

Bugün Türkiye saati ile 18.00'da tanıtılacal olan Samsung Galaxy Note9 büyük bir merakla beklenirken, telefonun Türkiye satış fiyatı da sızdırıldı. MediaMarkt'ın internet sitesinde bugün telefonun Lavanta Moru modeli bir süreliğine satışta kaldı.

Telefonun Lavanta modeli, MediaMart'ın sitesinde 6,499 TL olarak listelendi. Yine aynı sitede, telefonun Oykanus Mavisi ve Gece Siyahı seçenekleri mevcuttu. Tarih olarak ne kadar doğru olacak bilemiyoruz ama 6 Eylül itibarı ile stoklarda olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Bugün akşam saatlerinde duyurulduktan sonra, Galaxy Note9 ile ilgili lansmanda duyurulacak bütün haberleri yine sitemizde bulabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/samsung-galaxy-note-9un-turkiye-fiyati-belli-oldu,Oi3NYijOc0qKp4yCy1VB9A/FlHNAZlM_0-t3lHAq4Dx8g
Etiketler: samsun galaxy note9
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