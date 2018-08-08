Samsung Galaxy Note9 Yarın Saat 18.00'da Tanıtılıyor

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9, yarın New York'ta yapılacak UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak. Türkiye saatiyle saat 18.00'da başlayacak olan etkinlik, beraberinde farklı cihazlara da ev sahipliği yapacak.

Samsung, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note9'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yarın New York'ta yapılacak etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy Note9, üst seviye özellikleri ve yüksek fiyatıyla dikkat çekecek. Birçok özelliği belli olan cihazın en merak edilen kısmı ülkemizdeki fiyatlandırması olacak gibi görünüyor.

Samsung'un resmi internet sitesinden ve Samsung Mobile YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak olan etkinlik, Türkiye saatiyle yarın akşam 18.00'da başlayacak. Anlık olarak takipte olacağımız etkinlikte ortaya çıkan tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız.

Bugüne kadar Galaxy Note9 ile ilgili ortaya çıkan sızıntılar sayesinde, cihazla ilgili merak edilen pek bir şey kalmadı. Tüm gizemi ortadan kalkan Note9, çok daha akıllı bir S Pen ve nispeten daha büyük bir bataryayla gelecek. 512 GB depolama kapasitesine sahip bir varyasyonu da bulunacak olan cihaz, Galaxy Watch adlı yeni bir akıllı saatle beraber tanıtılacak. Aynı zamanda iki cihazı birden şarj edebilen kablosuz şarj cihazı da gündemde.