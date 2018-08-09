Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note9, YouTube'un Signature Devices adını verdiği listeye girmeyi başardı.

Samsung'un bugün tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note9, YouTube'un Signature Devices listesine girmeyi başardı. Bu girişim, telefonlarını test etmek ve sınıfında en iyi YouTube deneyimi oluşturma konusunda üreticilerle birlikte çalışmak için YouTube'un yeni projesinin bir parçasıdır. YouTube Signature Devices şu anda Samsung, Sony, HTC, OnePlus, LG, Xiaomi, Nokia ve Google'dan en iyi deneyimi sunan 18 telefonu listelemektedir.

Bu listedeki telefonlar seçilirken belirlenen 6 özelliği taşımaları istenmektedir. Bu özellikler ise HDR, 360° video, 4K kod çözme, yüksek kare hızı, yeni nesil video kodekleri ve güvenilir DRM performansıdır. Google, video oynatma performansı ve diğer yetenek sorunlarının düzeltilmesine yardımcı olmak için üreticilerle birlikte çalışırken, ekipleri tarafından yürütülen testleri de takip etmektedir.

Şu anda listede 18 YouTube onaylı cihaz var ve bunlardan altısı Samsung'un telefonu. Samsung'un listede bulunan telefonları arasında Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 8, ve son olarak Galaxy Note9 bulunmakta. Ayrıca listede şu ana kadar herhangi bir Apple cihazı yer alamamıştır.