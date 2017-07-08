Bütçe Dostu Samsung Galaxy On Max Hindistan'da Satışa Çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefonlarının arasına bir yeni model daha eklendi.

Samsung'un bütçe dostu modelleri arasında olan J serisine ek olarak çıkardığı On serisi, yeni bir model ile üst seviye özellikleri orta seviye bir fiyata kullanıcılarına vadediyor.

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Samsung Galaxy J7 Max'a oldukça benzeyen On Max, 5.7 inçlik büyük bir ekranla geliyor. Ekran türünün TFT olması ise fiyatına göre hoş karşılanabilecek bir durum. Eğer Samsung'un o canlı sAMOLED ekranıyla karşılaşmayı bekliyorsanız bu modelden uzak durmak en iyisi olacaktır.

MediaTek MTK P25 Lite çipsetinden gücünü alan cihaz, 4 GB RAM ile geliyor. 32 GB depolama microSD kart ile desteklenebilir durumda. Cihazın tüm gün ışıklarını açık tutacak pil kısmında ise 3300 mAh'lik bir ünite karşımıza çıkıyor. Arka tarafta 13 MP f/1.7 açıklığa sahip bir kamera yer alıyor. Düşük ışık performansında etkileyici sonuçlar çıkaracağı tahmin ediliyor. Ön tarafta ise yine 13 MP'lik f/1.9 bir kamera yer alıyor. Her iki kamera da flaşla desteklenmiş.

8.1 mm kalınlığa ve 178 gram kütleye sahip cihaz, rakiplerinden ayrışan nokta olarak Samsung Pay Mini destekli olarak geliyor. Siyah ve altın renklerde satışa çıkacak modelin fiyatı 262 dolar. Şimdilik sadece Hindistan'da Flipkart üzerinden satılan cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi mevcut değil.