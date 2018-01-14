Samsung Galaxy On7 Prime 2018'in Özellikleri Yayınlandı!

Samsung Galaxy On7 Prime 2018'in hangi teknik özelliklere sahip olduğu GFXBench testiyle birlikte görüldü.

Akıllı telefon piyasasının önder markalarından Samsung, orta segment akıllı telefon kategorisinde de varlığından söz ettirmeye devam ediyor. Teknoloji devi, Galaxy On serisine bir başka orta kademe akıllı telefon eklemeye hazırlanıyor: Samsung Galaxy On7 Prime 2018. Son haberlere göre akıllı telefonun, Hindistan'da 17 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy On7 Prime 2018 hakkında merak edilen teknik özellikler, GFXBench'in veritabanında tespit edildi. Tespit edilen bilgilere göre ilk yorumumuz, Galaxy On7 Prime 2018'in önceki Galaxy On7 Prime‘dan farkının o kadar da fazla olmadığı yönünde. Bakalım yeni çıkacak olan telefonun teknik özellikleri, tam olarak ne şekilde belirlenmiş.

Samsung Galaxy On7 Prime 2018​ Teknik Özellikler

Ekran Boyutu : 5.5 inç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080

Ana İşlemci (CPU) : octa core CPU @1.5GHz

Yonga Seti (Chipset) : Samsung Exynos 7870 (Cortex A53 - ARMv8)

Grafik İşlemcisi (GPU) : ARM Mali-T830

Dahili Depolama : 32 GB

Arka Kamera Çözünürlüğü : 13 MP

Arka Kamera Video : Full HD 1080P çözünürlük

Şimdilik bu kadarla kısıtlı olan bilgilerimize yenileri eklendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Android 7.1.1 Nougat ile birlikte kutudan çıkacak olan Samsung Galaxy On7 Prime 2018, başta da belirttiğimiz gibi 17 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya çıktıktan sonra yavaş yavaş tüm dünyada satışına başlanacak. Yakın zamanda satışı başlayacak olan telefon hakkında ülkemiz için henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor.