Samsung Galaxy On8 (2018) - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un bütçe dostu akıllı telefon segmentinin yeni üyesi Galaxy On8 (2018), çift arka kamerası ve 6 inçlik Super AMOLED ekranı ile resmen tanıtıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin en yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu Galaxy On8 (2018)’i resmi olarak tanıttı. Bir başka Samsung akıllı telefon olan Galaxy J8 ile benzer özelliklere sahip olan cihaz, 6 inç Super AMOLED ekranı ve HD+ çözünürlüğü ile seviyesine göre oldukça iyi görüntü kalitesi sunuyor.

16MP+5MP çift arka kamerası ile Background Blur Shape, Portrait Dolly ve Portrait Backdrop özellikleri sunan cihaz, ayrıca 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile de oldukça iyi selfie kalitesi sunuyor. Cihazda yapay zeka destekli Samsung Mall uygulaması ön yüklü olarak kullanıcılara hizmet veriyor.

Samsung Galaxy On8 (2018) Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç HD+ Super AMOLED

Arka Kamera: 16MP, f/1.7 diyafram + 5MP, f/1.9 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/1.9 diyafram

Batarya: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi a/b/g/n (2.4/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, ANT+, GPS

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Samsung Galaxy On8 (2018), 1250 TL fiyat etiketine sahip olarak satış sunulacak. Ancak bu fiyatın cihazın global fiyatının TL karşılığı olduğunu hatırlatalım. Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler, yukarıda belirtilen fiyata dahil değildir.