Samsung Galaxy S Lite Luxury Edition Tanıtıldı!

Tasarımını birebir olarak Galaxy S8 modelinden alan orta seviye Samsung akıllı telefon Galaxy S Lite Luxury Edition, resmi olarak tanıtıldı.

Samsung, uzun bir süredir ‘Galaxy S8 Lite’ olarak söylentileri dolaşan SM-G8750 model numaralı Galaxy S Lite Luxury Edition modelini Çin’de düzenlediği basın etkinliği ile tanıttı. Tasarım anlamında Galaxy S8 modelinden neredeyse hiçbir farkı bulunmayan cihaz, donanım olarak ise orta segment cihazların rakibi olarak karşımıza çıkıyor.

Hibrit SIM yuvası sayesinde çift SIM kartı da destekleyen Galaxy S Lite Luxury Edition, Galaxy S8’den bildiğimiz 5,8 inçlik ekrana Super AMOLED ekrana sahip. Amiral gemisi modelden farklı olarak 2K değil Full HD+ çözünürlüğe sahip olan cihaz, her ikisi de f/1.7 diyaframlı olmak üzere 12MP arka, 8MP ön kamerası ile seviyesine göre son derece iyi fotoğraflar çekebiliyor.

Samsung Galaxy S Lite Luxury Edition Özellikler

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.8 inç FHD+ Super AMOLED

Arka Kamera: 12MP, f/1.7 diyafram

Ön Kamera: 8MP, f/1.7 diyafram

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah ve burgonya kırmızısı renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S Lite Luxury Edition, 2850 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.