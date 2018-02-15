7nm Mimarisini Kullanacak İlk Telefon Galaxy S10 Olabilir

2019’un bu dönemlerinde çıkması beklenen Galaxy S10, Qualcomm ile ortaklığıyla dünya üzerinde 7nm yonga setini kullanan ilk telefon olabilir.

Qualcomm’un çıkardığı son yonga seti olan Snapdragon 845, 10nm’lik mimariyle üretildi. Bu yonga setinin yaklaşık 10 gün sonra tanıtımı yapılacak Galaxy S9’larda bulunması bekleniyor. Amerika ve Çin’de Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ile çıkış yapması beklenen telefon, geçen seneye nazaran çok fazla yenilik yapmasa da, asıl vurgunu 2019’da çıkış yapacak Galaxy S10 ile yapmayı planlıyor.

X24 Modemle Gelecek İlk Telefon

Samsung’un çok yakında duyuracağı Galaxy S9, Snapdragon 845 yonga setini ve haliyle X20 modemini kullanacak. 1.2 Gbps hızını destekleyen bu modem çok güçlü olsa da, önümüzdeki sene 5G’nin yavaş yavaş gücünü hissetmeye başladığımızda teknolojinin gerisinde kalmaya başlayacaklar. Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelmesi beklenen X24 modemler, 2 Gbps 4G LTE bağlantıyı destekleyerek 5G geldiğinde de telefonun geride kalmamasını sağlayacak.

7nm Mimariyi Kullanacak İlk Telefon

Bunun dışında Samsung’un 2019’da çıkaracağı amiral gemisi, 7nm mimarili yonga setini kullanan ilk telefon olacak. Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte geçilecek 7nm mimariye, Samsung’un Exynos yonga setleri nasıl uyum sağlayacak bilinmiyor. 7nm mimariye geçtiğimizde, daha az enerji harcayarak daha yüksek performans elde edebileceğiz.