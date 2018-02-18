Samsung Galaxy S10'dan İlk Bilgi Sızıntıları Geldi

Samsung'un henüz son amiral gemileri duyurulmamışken, bir sonraki seri için yeni sızıntılar ulaşmaya başladı.

Gelecek hafta Mobil Dünya Kongresi kapsamında Samsung tarafından tanıtılacağı artık herkes tarafından bilinen Samsung S9 ve S9 Plus'ın, Güney Kore menşeli şirket için bir 'ara model' olduğu ve aslında Galaxy S10 için daha yoğun çalışmaları olduğu konuşulmaktaydı.

Gelecek hafta içerisinde bütün gözler elbette Mobil Dünya Kongresi'nde olacak. Bununla birlikte S10 ile ilgili de yeni sızıntılar ulaşmaya başladı. Daha önce yeni nesil amiral gemileri hakkında firmalardan sızdırdığı bilgilerle oldukça güvenilir bir kaynak olan Roland Quandt'a göre, Samsung Galaxy S10'da kullanılacak olan Snapdragon 855 işlemcisinin 7 nanometre olacağını belirtti. Bununla birlikte henüz kesinleşmemiş olsa da cihazda X24 LTE modem buluması olasılığı da mevcut.

Samsung Galaxy S10 hakkında şu an için gelen sızıntı bundan ibaret. Muhtemelen gelecek sene yine bu dönemlerde piyasaya çıkacak olan Galaxy S10 hakkında yeni haber ve sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.