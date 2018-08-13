Samsung Galaxy A Serisi Üç Arka Kamerayla Tanıtılacak

Güney Kore'de ortaya çıkan raporlara göre Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisinden sonra Galaxy A serisine de üçlü arka kamera kurulumu getirecek.

Şu ana kadar ortaya çıkan tüm sızıntı ve raporlara göre Samsung, 2019 yılının başlarında tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S10+ ile birlikte müşterilerine ilk kez üç arka kameralı bir akıllı telefon sunacak. Holy Grail lens teknolojisine sahip olacak bu üç arka kameranın biri 12MP geniş açı, biri 16MP süper geniş açı, biri ise 13MP telefoto lense sahip olacak. Bu üç kameranın oluşturduğu kombinin 3x optik yakınlaştırmayı desteklemesi bekleniyor.

Fakat Güney Kore’den gelen bilgilere göre Samsung, üç arka kamera teknolojisini sadece amiral gemilerine getirmeyecek. Şirketin popüler orta-üst segment akıllı telefon serisi olan Galaxy A serisi de üç kamera teknolojisinin nimatlerinden faydalanacak. Fakat Samsung, Galaxy S10 satışlarının düşmemesi adına Galaxy A serisinde, amiral gemilerinde kullandığını kamera teknolojisini kullanmayacak.

Galaxy A serisindeki üç kamera teknolojisi, 32MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu kamerayı 8MP ve 5MP çözünürlüğündeki iki ayrı kamera destekleyecek. Kameraların tipleri ve hangi görevle kullanıcılacakları şu an için bilinmiyor. Huawei P20 Pro’nun üçlü kamera kurulumu ile müthiş işler başarmış olması, Samsung’un bu teknolojiye yönelmesindeki en önemli faktörlerden biri.

Fakat Samsung’a göre Güney Koreli teknoloji devi üçlü kamera kurulumunu tercih eden tek üretici olmayacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre gelecek yıl tanıtılacak akıllı telefonların %10’unda üç arka kamera bulunması bekleniyor. Kameraların sayısı, hiçbir zaman niteliği kadar önemli olmasa da tüketicilerin gözünde nicelik, niteliğin önüne geçebiliyor. Bu nedenle şirketler, özellikler düşük seviye akıllı telefonlarda mevcut lensleri geliştirmek yerine sayısını artırmayı seçiyorlar.