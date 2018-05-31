Galaxy S10, Ekrana Entegre Parmak İzi Tarayıcıyla Gelecek!

Güney Kore'den gelen yeni bilgiler, Samsung'un ultrasonik parmak izi tarayıcı için Qualcomm ile anlaştığını belirtiyor. Bununla birlikte şirket, Galaxy S10 modelinde Sound on Display teknolojisini kullanmayı planlıyor.

Samsung’un amiral gemileri için ekrana entegre parmak izi tarayıcı geliştirdiğini son birkaç yıldır duyuyoruz. Fakat Güney Kore’den gelen yeni raporlara göre Samsung’un Galaxy S serisinin 10. yılına özel olarak tanıtacağı Galaxy S10 modelin ekrana entegre parmak izi tarayıcı bulunacağı onaylanmış durumda.

Son gelen raporlar, Samsung’un endüstri ortaklarına nihai kararını bildirdiğini ve ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı Galaxy S10 modeli ile tüketicilere sunacağını söylüyordu. Yeni gelen rapora göre ise Samsung’un Galaxy S10’da kullanacağı ultrasonik ekrana entegre parmak izi tarayıcıları Qualcomm üretecek.

Samsung’un cihazlarında ultrasonik parmak izi tarayıcı kullanacak olması son derece önemli bir detay. Zira Çinli şirketlerin kullandığı parmak izi tarayıcılar parmağı üç boyutlu olarak modellemiyor ve bu nedenle yeterince hassas çalışmıyor. Ultrasonik parmak izi tarayıcı ise parmağı üç boyutlu olarak modellediğinden çok daha hassas tarama gerçekleştiriyor.

Galaxy S10 hakkında gelen bir diğer haber ise cihazda ‘Sound on Display’ yani Ekranda Ses adı verilen bir teknolojinin kullanılacak olması. Xiaomi Mi Mix’ten hatırladığımız bu teknoloji, ses kalitesinde bir miktar düşüşe neden olsa da ahizeye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ahizenin ortadan kalkması da tasarım anlamında şirkete bazı özgürlükler sunuyor.

Sound on Display teknolojisinin temel prensibi, sesleri ekran üzerinde oluşturulan titreşimlerle yaymak. Yani bu teknolojide sesler bir hoparlörden değil, doğrudan ekranın kendisinden çıkıyor. Şu ana kadar gördüğümüz örneklerin kaliteli bir ses deneyimi sunduğunu söyleyemeyiz. Fakat Samsung Galaxy S10’da böyle bir teknoloji kullanacaksa, gerekli iyileştirmeleri de yaptığını düşünüyoruz.