Samsung Galaxy S10, Görünüş Olarak S9 İle Aynı Olacak

Samsung'un bu yıl içerisinde duyurulacak olan yeni amiral gemisinin, beklentilerin aksine kozmetik olarak S9 ile çok büyük ölçüde benzemesi ihtimali var.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ her ne kadar piyasanın en üst düzey amiral gemilerinden olsa da Samsung'un beklentilerini karşılayamadı. Samsung tarihinin en az satan amiral gemisi olan S9'un satışlarda ciddi anlamda çuvalladığı da bilinen bir gerçek.

Samsung'un fiyat politikaları bir kenara, telefonun yeterince 'inovatif' olmadığı eleştirileri de fazla. Öyle ki piyasada ciddi bir biçimde S9'un bir ara model olduğu ve S10'un asıl patlamayı yapacak olan amiral gemisi olacağı beklentileri oluşmuştu. Samsung'a yakın kaynaklardan gelen haberlere göre bu doğru olmayabilir.

Şirketin Çin merkezli önemli yatırımcılarından biri, Samsung'un cihazın tasarımıyla ilgili henüz halen ciddi kararlar almadığını iddia ediyor. Burada da tek bir ihtimal kalıyor; oldukça yüksek ekran oranlı, çerçevesiz ve çentiksiz bir telefonla karşımıza çıkacak olmaları.

Her ne kadar derinlik algılayabilecen 3D kamera, ekrana entegre ultrasonik parmak okuyucu gibi büyük yenilikler içerecek olsa da günümüzde kozmetiğe verilen önem çok büyük. Bu yüzden Samsung Galaxy S10'un selefine bu kadar çok benzemesi ticari başarısını doğrudan etkileyebilir.