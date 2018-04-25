Güney Koreli dev şirket Samsung, birkaç ay önce amiral gemisi Galaxy S9’u piyasaya sürdü. Fakat ailenin sıradaki üyesi olması beklenen Galaksi S10 için muhteşem bir konsept tasarımı hazırlandı.

Akıllı telefon rekabetinde Android saflarının en güçlü üreticisi olan Samsung, kısa bir süre önce piyasaya çıkarttığı geleneksel serisinin son üyesi Galaxy S9 ve S9 Plus sayesinde zirvedeki yerini peçinledi. Ancak bunun devamlılığı için firmanın gözde ürünlerini de devam ettirmesi gerekiyor.

Kamera yenilikleriyle dikkat çeken Galaxy S9 ailesi, piyasadaki en iddialı cihazlardan. Aynı yeniliklerin önümüzdeki yıl, eğer bir sürpriz yaşanmazsa Galaxy S10 adıyla piyasaya sürülmesi beklenen cihaz için de geçerli olması gerekiyor. Zaten Samsung, bu beklentileri karşılamak için en uygun üreticilerden birisi. Apple ile verdiği yeni nesil rekabette, kendi trendlerini ortaya koyması, başarısını garanti altına alıyor.



Concept Creator tarafından yapılan yeni Galaxy S10 konsepti de beklentileri tam anlamıyla karşılayan yenilikleri anlaşılır kılıyor. Tasarım, önemli geliştirmelerle birlikte S9 ailesinden esinlenen ana hatları koruyan bir yapıya sahip.

Android üreticilerin sırayla uyarlamaya başladıkları iPhone X çentiği, Samsung’u pek de cezbetmedi. Zira şirketin en güçlü Android üreticisi olarak Apple ile verdiği doğrudan rekabet savaşında özgünlük sağlama hedefi oldukça tutarlı. Bu nedenlerle gelecek yıl da çentikli ekrana sahip bir Samsung görmeyeceğiz.

Kameraların konumu tıpkı Galaxy S9’da olduğu gibi dikey ve tam ortada yer alıyor. Bir de sürpriz var:

Bu fotoğraflara bakarken, aklınıza parmak izi okuyucusunun nerede olduğu takılmış olabilir. Cevap verelim: Ekranın tam altına taşındı. Synaptics tarafından geliştirilen ekran altına gömülü parmak izi tarayıcısı, Galaxy S10 ile birlikte geniş bir kitleye hitap edebilir. Bu sensör, bazı alternatif üreticiler tarafından denendi, iyileştirmeleri yapılıyor. Concept Creator’un kaynaklarına göre Samsung, parmak izini ekrana gömmek için gün sayıyor.

Konseptin özel işlevler atayabileceğiniz bir Bixby sesli asistan tuşu, açma kapama tuşu ve ses tuşları dışında fiziksel bir düğmesi bulunmuyor. Genel olarak bakıldığında bugüne kadar görülen en tutarlı Galaxy S10 konsepti diyebileceğimiz bu tasarıma aşağıdaki görsellerle göz atmaya devam edebilirsiniz.