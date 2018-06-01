Galaxy S10'da Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu Bulunacak

Sıkça tartışılan Galaxy S10’un ekrana entege parmak izi sensörü nihayet onay aldı. Hakkında birçok söylenti çıkan ve yalnızca prototip aşamasında teori olarak ortaya atılan ekrana entegre parmak izi sensörü, kesin olarak Samsung Galaxy S10’da mevcut olacak.

Açıklanan son raporlara göre Samsung'un ekrana entegre parmak izi teknolojisinin onayı resmi olarak verilmiş durumda. Bahsi geçen ekran paneli; Samsung Display tarafından sağlanmasına karşın, Qualcomm’un ultrasonic parmak izi sensörünü kullanacak. Kısacası sensörü yapacak olan firmanın Qualcomm olacağı netlik kazanmış durumda. Bu konuya dair biri sevindirici diğeri ise üzücü olmak üzere iki haber daha akıllı telefon otoriteleri tarafından kamuoyuna duyuruluyor.

İyi haber; bu teknoloji Samsung önderliğinde diğer Çin menşeli firmalar tarafından da kullanılabilecek. Kötü haber ise bu teknolojiye ulaşabilmek için Samsung S10’u beklememiz gerekecek, zira bu yeni özelliği Samsung Galaxy Note 9’da görme ihtimalimiz sıfırlanmış durumda.

Samsung’un önderlik edeceği bu teknolojiye ancak 2019 yılında kavuşacak olacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz. Tahminlere göre Samsung, sahip olduğu teknolojiyi Mobil Dünya Kongresi 2019’da tam anlamıyla tanıtmayı planlıyor.