  • Galaxy S10’un Farklı İsimle Çıkma İhtimali Var

Samsung'dan Resmi Açıklama: Galaxy S10'un İsmi Farklı Olabilir!

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Samsung’un mobil bölüm başkanı DJ Koh, basın toplantısında önümüzdeki sene çıkacak yeni Galaxy S serisinin farklı bir isme sahip olabileceğini söyledi.

Samsung, geçtiğimiz gün en yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı duyurdu. Bu telefonun ardından önümüzdeki sene çıkacak yeni Galaxy S serisini konuşmak için henüz erken, ancak ortaya yeni söylentiler çıkmaya başladı.
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Samsung’un 2019’da çıkarması beklenen Galaxy S10’un, ortaya çıkan bilgilere göre daha farklı bir isimli çıkma ihtimali var. Normalde Galaxy S10 isminin çok güzel ve bütünleyici olduğunu düşünen insanlar var olsa da, MWC 2018’de basın toplantısı yapan Samsung mobil bölümü başkanı DJ Koh, şirketin önümüzdeki sene Galaxy S serisinde mevcut isimlendirme şemasını kullanmama ihtimali bulunduğunu söyledi.

Şirketin amiral gemisi sınıfı olarak tanınan Galaxy S serisi, yıllardan beri aynı düzeyde çalışmaya devam ediyor. Samsung cephesinde sır gibi saklanan bilgiler var olsa da, bazı kaynaklar “S” serisinin Galaxy S9 ile son bulduğu ve önümüzdeki sene çıkacak akıllı telefonun Galaxy X ismiyle çıkacağı yönünde. Katlanabilir telefonun da Galaxy X ismiyle anılması ve DJ Koh’un açıklamalarına göre Galaxy S serisi devam edecek gibi duruyor. Galaxy SX gibi bir isimle çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz, ancak tıpkı iPhone X’da olduğu gibi uzun süre boyunca Samsung’un önümüzdeki sene çıkaracağı amiral gemisinin hangi isimle anılacağını konuşacağız.
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Peki, sizce Samsung önümüzdeki sene çıkaracağı amiral gemisinde hangi ismi kullanmayı tercih edecek? Yorumlarınızı bekliyorum.

Kaynak : https://www.sammobile.com/news/galaxy-s10-rumors-about-a-name-change-confirmed-by-samsung/
Etiketler: samsung, Galaxy X, mwc 2018, Galaxy S10
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